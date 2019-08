Titular de INNed defendió informe y recordó cuál es su cometido

Locales

Wilson Neto, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) cargó en las últimas horas contra el Informe sobre el estado de la educación 2017-2018, presentado el jueves por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INNEd).

"No establece líneas en el propio informe para conclusiones generales ni establece líneas con los informes anteriores y por tanto no puede estar dentro de un estatus que se denomine informe sobre el estado de la educación 2017-2018", dijo el jerarca, aseverando que el documento "habla en términos de política en sus conclusiones, pero no las aborda, no las investiga, no las evalúa, no ve su impacto. Están ausentes las políticas que llevaron en esta década a lograr los informes de mejora que el informe manifiesta".

Este viernes, la docente Alex Mazzei, presidenta del INNEd, fue entrevistada al respecto en Informativos Carve, reportaje donde defendió la pertinencia y la calidad del informe, pero evitó hacer declaraciones confrontativas hacia Netto u otras autoridades educativas.

Mazzei recordó que los integrantes del Instituto se reúnen a con las autoridades "para discutir enfoques y temas de trabajo", y que si bien comparte algunas de la palabras de Netto, "todo el informe es un recorte de la realidad", dado que el sistema educativo "es grande".

La funcionaria destacó los grandes avances que se han hecho en los últimos años respecto a la inclusión educativa, con unos porcentajes de inclusión crecientes en la educación inicail, primaria y ciclo básico, cifras que caen un tanto cuando se trata de bachillerato. Sin embargo, las diferencias surgirían porque el informe pone el foco en los resultados educativos, área donde los números no son tan halagüeños.

"Nosotros entendemos que el derecho a la educación -que es lo que se debe garantizar- no pasa sólo por el acceso y la permanencia, que es algo en lo que se ha hecho mucho, sino que pasa también porel derecho al acceso al conocimiento", y que "a medida que se avanza en algunos aspectos, otros cobran relevancia".

Interrogada acerca de los dichos de Netto, la jerarca prefirió no referirse directamente al asunto ni entrar en confrontaciones. "No juzgo a nadie. El Instituto es autónomo e independente. No evalúa la gestión de autoridades ni sus declaraciones, sino que se centra en los resultados de aprendizaje de los estudiantes", destacó.

En cuanto a los cuestionamientos sobre la forma en que está hecho el informe, Mazzei declaró que sin duda esto puede cambiar según quién haga el informe y dónde sitúe la prioridad. "Me preocupa que hace muchos años que se está avanzando en la inclusión educativa, en la matrícula. Hoy entendemos que además de eso, que es muy importante, hay que buscar estrategias inmediatas para resolver la distribución del conocimiento, y que los más vulnerables no sean lo que afronten mayores dificultades".

"El problema del sistema educativo es de larga data, y recién ahora hay un instituto que pude dar cuenta de estos datos", sostuvo Mazzei, negando especulaciones acerca de que esta situación constituya la mayor crisis educativa en la historia del país.

"De ninguna manera. Eso era cuando no había inclusión", dijo la jerarca, señalando a modo de ejemplo que en la década de 1960 el acceso a la educación secundaria estaba en el 30% y hoy es cercana al 90%. Y más allá de la calidad de la educación impartida, "sin cobertura no hay aprendizaje".