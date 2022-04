Tiroteo en el metro de Nueva York deja varios heridos, según medios locales

Al menos trece personas resultaron heridas de bala en un tiroteo registrado este martes en el metro de Nueva York, en el que aparentemente también se detonó una bomba de gas, según medios locales.

La policía está buscando a un hombre con una máscara de gas y un chaleco de construcción naranja como posible sospechoso del ataque, señalan esas mismas fuentes.

Imágenes distribuidas en las redes sociales muestran a varias personas heridas y cubiertas en sangre siendo atendidas en un andén de la estación de la calle 36 en Brooklyn, en el barrio de Sunset Park, una zona con una gran población mexicana.

También se han publicado algunas fotografías de un vagón de metro lleno de humo y, por ahora, no está claro si el tiroteo tuvo lugar en la estación o dentro de un tren.

Según la cadena CNN, en total habría al menos 13 heridos, un mínimo de cinco de ellos con impactos de bala.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos evitar la zona, donde se han desplegado numerosas ambulancias y unidades de policía.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, dijo a través de Twitter que recibió un informe de la situación en Brooklyn y que los equipos de emergencia están en el área.

There was a shooting in the New York subway, according to the NYT.

At least 13 people were injured, the station was filled with smoke. Police are looking for the attacker, and the shooter was reportedly wearing a gas mask. #BreakingNews #NewYork pic.twitter.com/pXiJTwk3Eq