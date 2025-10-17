Policiales

Terrible: adolescente de 13 años apuñaló a otro de 14 dentro de un liceo

La Jefatura de Policía de Río Negro investiga un violento episodio con características sorprendentes. Se trata de una agresión con arma blanca perpetrada dentro de un liceo, y cuya víctima y victimario son estudiantes en el lugar.

De acuerdo con el reporte oficial, personal policial acudió al lugar luego de recibir un llamado por un menor herido.

Al lugar también acudió una ambulancia de un servicio de emergencia móvil local, que asistió al herido, un varón de 14 años. El adolescente presentaba una puñalada en el abdomen, y fue trasladado a un centro de salud acompañado por su madre.

En la escena del hecho se individualizó a un menor de 13 años, quien entregó a la policía dos cuchillos. En presencia de un adulto responsable, el estudiante dijo que había utilizado una de las armas para agredir a su compañero, con quien tenía “diferencias” desde hacía tiempo.

En cuanto al herido, fue intervenido quirúrgicamente y convalece.