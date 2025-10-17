Terrible: adolescente de 13 años apuñaló a otro de 14 dentro de un liceo

La Jefatura de Policía de Río Negro investiga un violento episodio con características sorprendentes. Se trata de una agresión con arma blanca perpetrada dentro de un liceo, y cuya víctima y victimario son estudiantes en el lugar.
De acuerdo con el reporte oficial, personal policial acudió al lugar luego de recibir un llamado por un menor herido.
Al lugar también acudió una ambulancia de un servicio de emergencia móvil local, que asistió al herido, un varón de 14 años. El adolescente presentaba una puñalada en el abdomen, y fue trasladado a un centro de salud acompañado por su madre.
En la escena del hecho se individualizó a un menor de 13 años, quien entregó a la policía dos cuchillos. En presencia de un adulto responsable, el estudiante dijo que había utilizado una de las armas para agredir a su compañero, con quien tenía “diferencias” desde hacía tiempo.
En cuanto al herido, fue intervenido quirúrgicamente y convalece.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]