Telemundo 12 sobre incidente en marcha: "Agredieron a una mujer otras mujeres"

Ayer se realizó una nueva movilización en protesta por dos nuevos feminicidios en el país. "Nuevamente desde el dolor y la rabia, desde la necesidad de estar juntas, de apretar los puños, de construir confianza, de estar alerta. Nos movilizamos por dos nuevos feminicidios, el de Carolina Vivero, el de Loreley Carmona. Son 38 feminicidios en lo que va de 2018", anunció la Coordinadora de Feminismos. La convocatoria fue este jueves a las 19:30 horas en Plaza Libertad, bajo el lema de no dejar pasar "una agresión sin respuesta".

Tras el evento, un equipo de Telemundo 12 denunció no haber podido cubrir la manifestación debido a una agresión por parte de algunas de las asistentes. El canal no mostró ninguna imagen del incidente, pero Aldo Silva realizó unas breves declaraciones

"No podemos pasar la cobertura de Telemundo de la movilización, porque el equipo fue agredido por algunas manifestantes. ¿Y saben qué? El equipo estaba al mando de una mujer periodista, Macarena Saavedra, junto a Claudio Zabala. Fueron maltratados, insultados, golpeados y por lo tanto no tenemos la cobertura. Queríamos dejar constancia de este hecho de violencia que ocurre en una concentración que busca sensibilizar un tema tremendo y brutal que nos enferma, que es la violencia contra las mujeres. Y agredieron a una mujer otras mujeres, una cosa insólita", señaló.

Comunicamos lo siguiente respecto a la marcha de Alerta Feminista que se realizó este jueves. pic.twitter.com/n7PJzhw0as — Telemundo (@TelemundoUY) 28 de diciembre de 2018

Esta mañana, la propia periodista contó su versión en Informativo Carve. "Fue una minoría, que estaba con una reivindicación muy válida, pero fuimos agredidos verbal y físicamente", explicó.

Saavedra contó que en medio de la marcha, mientras se leía la proclama con los nombres de las víctimas de este año, preguntó a algunas de las presentes con quién podía hablar sobre este tema. "Me dijeron de hablar con familiares de una de las víctimas. Pero no fui en forma prepotente, sino preguntando si querían hablar. Una de ellas me dijo que no y respeté la decisión. Pero una tía dijo que sí hablaba y me quedé a esperar al lado que terminara la lectura. Y allí empezaron a venir creyendo que yo estaba insistiendo para que hablaran. Empezamos a realizar la nota, vinieron otras y ahí fue cuando golpearon al camarógrafo en la espalda y la cabeza, y empezaron a agredirnos. Fue cuando decidimos irnos", narró.

Macarena contó que luego otras manifestantes de la marcha le pidieron disculpas por lo sucedido y se desligaron de lo ocurrido

Sobre por qué no se mostraron las imágenes del incidente, dijo no saber si el episodio estaba grabado o no. "Si estuviera filmado, quedaría en evidencia lo que pasó", señaló.

Saavedra también contó el episodio en las redes, donde algunas manifestantes la acusaron de haber presionado a la abuela de una de las víctimas para que hablara del tema.

Fui a cubrir una marcha organizada por mujeres contra la violencia "machista". Nos golpearon, empujaron y agredieron verbalmente a mi y al camarógrafo de Telemundo. Por estar trabajando. Las mismas que predican contra la violencia. Así no es el camino. — Macarena Saavedra ?? (@macasaav_) 27 de diciembre de 2018