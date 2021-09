Teatro Solís recuperó cuenta de Twitter hackeada; se continúa trabajando para Instagram

Locales

Montevideo Portal

Las redes sociales del Teatro Solís fueron hackeadas en la mañana de este sábado, según informó la Intendencia de Montevideo a través de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter. Desde la comuna informaron que personal de seguridad informática de la institución estaban trabajando para recuperarlas.

“Informamos que las cuentas oficiales de Instagram y Twitter del Teatro Solís fueron hackeadas. Desde seguridad informática de la @montevideoIM se está trabajando para poder recuperarlas a la brevedad”, informó concretamente la IM.

Ya en horas de la tarde, ironizando con un gif de la Casa de Papel, la cuenta oficial del Teatro Solís de Twitter informó que había sido reestablecida. “Disculpe, profesor, pero hemos quitado a Tokio y retomamos el control de la red social. #VOLVIMOS”, escribieron desde la cuenta oficial.

Algunos internautas preguntaron cómo podían hacer para colaborar para recuperar la de Instagram y el Teatro Solís respondió que tiene que reportar en la misma red social. Asimismo, informaron que estaban trabajando para recuperar esa otra cuenta.

No obstante, no tuvieron la misma suerte con la cuenta de Instagram. Al momento de producirse esta nota, el Teatro Solís no recuperó la cuenta y se está utilizando por una persona desconocida que publicó al menos diez fotos iguales.

Anteriormente estaba a nombre de Seda Dastan. Se presume que quien hackeó la cuenta se la vendió a una persona interesada por la cantidad de seguidores, maniobra habitual dentro del mundo cibernético.

Las fotos anteriores del Teatro Solís fueron eliminadas de la cuenta. Asimismo, todos los movimientos que realizaron los hackers en la cuenta de Twitter también fueron eliminados.

Montevideo Portal