Talvi señaló que Uruguay es “el país más caro para producir y vivir en las Américas”

Política

En el marco del 102 Congreso Anual de la Federación Rural del Uruguay, el precandidato colorado Ernesto Talvi apuntó contra "las conductas de gasto público irresponsable" del gobierno de Mujica y explicó por qué un "país chico (como Uruguay) necesita ser un país competitivo" y que para eso hay que ahorrar en tiempos de "vacas gordas".

"Ya conocemos el guion, en la bonanza no somos capaces de ahorrar un peso, nos patinamos todo y más, pero después se termina la bonanza como se terminó en el 2013 porque los productos agropecuarios bajaron mucho de precio", explicó Talvi durante su intervención en el evento en Paso de los Toros.

"¿Qué pasa cuando viene la época de vacas flacas?, que ese gasto no se puede sustentar, se abre un boquete fiscal, entonces salimos a la desesperada a aumentar impuestos a aumentar las tarifas del gasoil y la electricidad y como no nos alcanza la plata salimos a pedir prestado", agregó.

Talvi señaló que "luego continúa la película que ya conocemos: nos endeudamos, pedimos prestado, traemos dólares que vendemos en plaza y generamos un dólar poco competitivo: Somos el país más caro para producir y para vivir en las Américas. Los más vulnerables pagan el costo de esta película que ya vimos mil veces".

Además, el líder de Ciudadanos destacó que en el marco del ahorro si le toca ser gobierno a su agrupación van "a crear una arquitectura institucional a la chilena".

Según el precandidato Chile aprendió la lección y los gobiernos socialistas de Chile "ahorraron enormemente en tiempos de vacas gordas entonces cuando viene la época de vacas flacas no tienen que pedir prestado y no tienen una crisis en ciernes que asusta a la inversión".

Por otro lado, el economista hizo hincapié en reducir la plantilla de funcionarios públicos y que si es presidente esa cifra "volverá a ser razonable". "El gobierno anterior hizo entrar 50.000 funcionarios públicos, un despropósito de proporciones épicas".

En este sentido, propuso: "No vamos a reponer vacantes por los próximos 5 años, no 40 ni 20%, no vamos a reponer ninguna vacante".

Talvi señaló que año a año se jubilan y fallecen 9.000 funcionarios por año y que, en 5 años, la plantilla de funcionarios se puede reducir en 45.000 y así ahorrar al cabo de un quinquenio 1.100 millones de dólares por año para bajar el déficit fiscal.

"Que no me digan que esto es una promesa fácil, que no me digan que esto no se puede hacer que no venga el ministro de Economía a enseñarnos sobre el Estado como si fuera el único dueño del conocimiento, sabemos de lo que estamos hablando", enfatizó.

Por último, el economista hizo hincapié en su experiencia como profesional en el desarrollo de políticas públicas: "Sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, hace 21 años que hemos dedicado la vida a diseñar políticas de gobierno".

