Talvi propone debate de a tres con Lacalle y Martínez o un “fixture” con tres encuentros

Política

Durante un acto en Minas que formó parte de su gira de presentación de la lista Talvi600, el candidato a la Persidencia por el Partido Colorado Ernesto Talvi volvió a criticar la decisión de los candidatos Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez de debatir entre ellos, sin haberlo incluido.

"Como aquí hay tres personas con posibilidades de acceder al balotaje, en el debate tiene que haber tres personas, no dos", manifestó. El debate televisivo entre ambos candidatos será en la segunda quincena de setiembre y se maneja la fecha del lunes 16.

"En los países maduros donde el debate está muy instalado a esta altura debaten los finalistas. Debaten quienes tienen la posibilidad de acceder al gobierno. Nosotros según todas las encuestas tenemos la posibilidad de acceder al gobierno", argumentó, y agregó: "Nuestra preferencia es que estemos los tres juntos. Daniel Martínez, Luis Lacalle y nosotros para que ustedes puedan comparar proyectos, programas y personas".

El economista expresó que si por algún motivo el debate no puede ser de a tres, "entonces tendrá que ser como en un campeonato, un fixture que diga primera fecha Lacalle-Martínez, segunda fecha Martínez-Talvi y tercera fecha Lacalle-Talvi".

Finalmente declaró: "Lo que no va a ocurrir porque ustedes no lo van a permitir es que simulen que no existimos. Existimos y vamos a trabajar para llegar al gobierno".