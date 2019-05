Tabaré Vázquez defendió la gestión de Fernando Lorenzo y Fernando Calloia

Política

Esta mañana, el presidente Tabaré Vázquez se reunió con representantes de la Unión Europea (UE) en la sede de UE en nuestro país. Tras el encuentro, un trancazo del tránsito demoró su salida y dio pie a que Vázquez bajara del vehículo oficial y accediera a dialogar con los periodistas (con los que se sacó incluso una foto).

Explicó que habló con los representantes de la UE sobre la situación de Venezuela y el camino de negociación para acercar las partes.

Según informó Puntos de Vista (Radio Uruguay), al ser consultado por la prensa defendió la gestión de Fernando Calloia y Fernando Lorenzo en el cierre de Pluna (ambos fueron procesados por un delito de abuso de funciones) y los definió a ambos como "personas honestas", además de asegurar que actuaron de buena fe.



"Tengo plena confianza tanto en Calloia como en Lorenzo y sé que han actuado de muy buena fe. En cuanto a la Justicia no soy quien para juzgar lo que dictamina, me puede gustar o no, pero la respeto. Pero tengo plena confianza en mis compañeros Calloia y Lorenzo"

Coincidió con otros integrantes del Frente Amplio en que se debe modificar el alcance del delito de abuso innominado de funciones, aunque dijo no quería dar una "opinión técnica" porque no es jurista. "Hay que estudiarlo más en profundidad y limitar bien las responsabilidades que establece, porque es un terreno muy difuso. No soy abogado, pero tengo entendido que cuando una ley es tan difusa como esta se pueden cometer injusticias", dijo.

Mencionó también que el Gobierno llevó una propuesta a Petrobras para buscar una solución al conflicto de Montevideo Gas, pero tildó la situación de delicada y dijo que prefería no adelantar los contenidos de la propuesta.

