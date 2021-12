Sunca se declaró en “alerta” tras “aumento de la informalidad” en la construcción

Locales

Montevideo Portal

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) emitió un comunicado este miércoles en el que advirtió y denunció un “aumento de la informalidad” en la industria, que la ven con “preocupación”. Según dicen, esta realidad se expresa en el “no cumplimiento de los convenios colectivos firmados”, tanto en materia salarial como también en lo que hace a los protocolos y los decretos de seguridad e higiene.

“Desde el SUNCA hemos advertido a las autoridades competentes de esta situación y también lo hemos hecho en el propio Consejo Superior de Salarios; tanto de los aspectos generales como de diferentes casos. Hemos llamado a todos los actores a que cada uno ponga de sí mismo para lograr de que esta modalidad no se tome como costumbre. Creemos que a veces existe vacilación, desde todos los ámbitos, a la hora de tomar medidas o denunciar los incumplimientos a la normativa vigente”, aseguran.

“Esta percepción se basa en que algunos casos son incluso de conocimiento público. Por ejemplo, lo referente a medidas que perjudican la fiscalización, como la decisión, que ya tiene tiempo, de que el BPS no controle más el cumplimiento de los laudos. Los casos de empresas que firman acuerdos en ámbitos generales y luego no trabajan para su cumplimiento en lo concreto. O la no actuación de oficio desde la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ante irregularidades que son constatadas por los propios inspectores”, añaden.

En este sentido, el Sunca indica que se vive una campaña de crítica permanente al movimiento sindical por el grado de conflictividad, pero señalan que es “claro” que, sin la denuncia o las medidas de lucha, “el escenario sería más complejo aún”. Por ejemplo, el Sunca informó que en un “lujoso y conocido” barrio de Maldonado se hizo una movilización porque en el lugar hay casos de trabajadores “en negro”, incumplimientos de las normas y el no uso de elementos de seguridad e higiene.

“Unos de los casos recientemente denunciado en el Consejo Superior de Salario es el incumplimiento del convenio colectivo del sector, pero también del propio convenio interno firmado en agosto de este año, en la Obra del Ferrocarril Central. Las empresas subcontratadas no cumplen y el Consorcio que el responsable de la obra, tampoco toma cartas en el asunto. El SUNCA ha denunciado esta situación en varios ámbitos; lo seguiremos haciendo y convocando a instancias en el MTSS a todas aquellas empresas que incumplan, pero exigimos que también las cámaras empresariales, el BPS, el MTSS y el propio ministro de Trabajo, Pablo Mieres, deberían pronunciarse, denunciar y condenar los incumplimientos y hacer cumplir los acuerdos y decretos firmados”, agregaron.

El Sunca sostiene que es por toda esta situación que el sindicato se declara en estado de alerta y no descartó ningún tipo de medidas, de ser necesarias, para “asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y de los acuerdos tanto generales como los particulares para evitar el crecimiento de la informalidad.

“Sostenemos que estamos ante un nuevo escenario, en que algunos actores patronales, amparándose en herramientas jurídicas que les brinda la Ley de Urgente Consideración pretenden abrir paso a la informalidad”, afirmaron en el comunicado.

Finalmente, expresaron que a esa intención se le atribuyen los recortes presupuestales que afectan a organismos claves, las declaraciones de importantes figuras del gobierno contra los sindicatos y el intento de permanente de sectores empresariales de desconocimiento o persecución sindical. “Todo esto contribuye a lo que denunciamos”, concluyeron.

Montevideo Portal