Sunca resolvió que se cree una nómina con los nombres de todos los trabajadores de peajes

Llamaron a "no firmar ningún tipo de preacuerdo" en negociaciones "hasta que todos los que ahí figuremos estemos reubicados".

El pasado viernes 3 de diciembre los trabajadores de la rama del peaje del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) realizaron un paro general de 24 horas y, luego, una asamblea general.

Este encuentro contó con más de 100 trabajadores organizados en el sindicato quienes, luego de escuchar el informe general del Sunca, analizaron la situación de toda la rama y el estado de las negociaciones hasta el momento. De esta manera, la asamblea se extendió por más de seis horas.

Así se estudió "la situación general del país, los embates del gobierno y toda su estructura de poder, los hechos recientes de persecución sindical" —a trabajadores de la educación, la salud privada y la realidad de Paycueros en Paysandú—, "atentos al plan de acción del Sunca, y el propio escenario de la rama en cuestión", de acuerdo con un comunicado difundido este sábado por la gremial.

En este sentido, los trabajadores del Sunca manifestaron, en primer lugar, "solidaridad" con aquellos empleados sindicalizados "en lucha". Añadieron, así, que están "en alerta y atentos" a "toda resolución" del Sunca, por lo que se comprometieron a "llevar adelante todo el plan de acción" que dicho sindicato resuelva.

Dicho ello, para la rama de peajes en particular se solicitó que se realice una nomina con los nombres de todos los trabajadores del sector que aún trabajan; "en tal sentido, en el marco de las negociaciones, no dar culminada y no firmar ningún tipo de preacuerdo hasta que todos los que ahí figuremos estemos reubicados y se haya resuelto la categoría de operador con la garantía" del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Los trabajadores acordaron, además, no validar más los días de paro: "aquel trabajador que lleve adelante esta medida y sea sancionado, la asamblea resuelve que inmediatamente se realicen paro en todos los peajes por tiempo indeterminado".

Finalmente, resolvieron que cuando un cajero o auxiliar de atención al usuario (categoría III) realice tareas de validación se le pague como categoría IV (asistente).

