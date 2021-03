Sunca llevará adelante mañana su segundo paro en menos de una semana

Locales

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) parará el martes 2 de marzo de 09.00 a 13.00 horas "ante la decisión de la justicia que implica el procesamiento de un empresario y la formalización de otro por su responsabilidad en la muerte de dos obreros de la construcción, por incumplir las empresas las normas de seguridad laboral".

El sindicato destaca la formalización del empresario argentino, propietario en nuestro país del Hotel Quijano Apart Suite, por la muerte del obrero de la construcción Eugenio Bichinique, de 62 años, ocurrida en un siniestro laboral en una obra de la citada empresa, el 20 de marzo de 2020", quien resultó imputado por un delito de falsificación ideológica y estafa especialmente agravado en calidad de autor.

En un comunicado, el SUNCA destaca la labor de los fiscales de caso, "quienes en su investigación comprobaron que el citado empresario mintió y que eran ciertas las denuncias de la familia, que apoyada por nuestro sindicato y el abogado Oscar López Goldaracena, busca que esta muerte no quede en la impunidad".

El siniestro laboral ocurrió el 11 de marzo de 2020 a las 16.45 horas, en la obra en construcción de la empresa Beauty Life S.A. Bichinique cayó de más de tres metros de altura, fue internado en el CTI y falleció el 27 de marzo. "La Fiscalía comprobó que Bichinique no estaba registrado en el BPS y no contaba con los implementos mínimos de seguridad para proteger su vida. El empresario no denunció la muerte ni ante la Policía, ni ante la Inspección General del Trabajo, mintió ante el BPS y el BSE. Las mentiras del empresario fueron sobre el tiempo de trabajo de Bichinique en la empresa, la altura de la que cayó y hasta la hora y fecha del siniestro", detalla el envío.

En el mismo comunicado, la agrupación sindical enfatiza que "la acción de la justicia pone al descubierto esta conducta irresponsable y delictiva del empresario", remarcando que la investigación dio comienzo "cuando el Sindicato denuncia esta situación junto a la familia aproximadamente 20 días después de la muerte del obrero. Desde ese momento el SUNCA ha estado permanentemente asistiendo y asesorando a la familia en este proceso para llegar a la verdad y lograr que se haga justicia. Y lo seguirá haciendo".

Por ello, y "ante el resultado de la investigación que concluye que fue un accidente laboral, resuelve convocar un Paro General Parcial de 9:00 a 13 horas para este martes 2 de marzo, cumpliendo con la resolución de la Asamblea General".

El miércoles pasado, el SUNCA llevó a cabo un paro con movilizaciones en todo el territorio nacional, en reclamo de "más trabajo, más inversión pública" y con la exigencia de que "la crisis no la paguen los trabajadores".