Sunca convocó a paro nacional el 1º de julio por paralización en Consejo de Salarios

Montevideo Portal

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) convocó un paro de 24 horas de toda la industria para el miércoles 1º de julio ante lo que consideran nulos avances en los Consejos de Salarios.

El Comité Ejecutivo Nacional del gremio emitió un comunicado en la tarde de este martes 16 de junio en el que asegura que “no se avanza en la mesa de negociación” de los Consejos de Salarios. “Pasaron ya cinco reuniones, llegando a casi 90 días sin convenio colectivo en el sector”, indica el texto difundido.

Así, se resolvió, en primer lugar, aplicar asambleas no coordinadas, movilizaciones zonales y plenarios departamentales “en toda la industria nacional y en todas las ramas anexas”. Esto tiene el propósito de “informar a todos los trabajadores el estado de situación del conflicto”, señala el comunicado.

También dispusieron suspender las horas extra y “no aceptar cambios de horarios nuevos hasta una nueva definición de la organización”.

Finalmente, convocó a un paro nacional con movilización de toda la industria para el 1º de julio. Se dejó a cada departamental y dirección de ramas “la implementación de los horarios de paro para ese día”, detalla el documento.

“En estos Consejos de Salarios movamos la aguja”, finaliza el texto, a modo de proclama.