Sunca acusa a Lacalle de “crítica descarada, mentirosa y provocativa a medidas sindicales”

Locales

El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA – PIT-CNT), emitió en las últimas horas un duro comunicado, texto que se enmarca en el pulso que gobierno y actores sindicales vienen librando en los últimos días. Si bien estas diferencias tienen temas de fondo de larga data, el reciente conflicto portuario ha puesto en relieve las posturas antagónicas de unos y otros.

En el envío, el Sunca asegura que “en las últimas horas se ha reafirmado por integrantes del gobierno nacional e incluso por el señor Presidente de la república Dr. Luis Alberto Lacalle Pou, el desconocimiento de las organizaciones sociales y la estrategia de desestimar el papel del movimiento sindical y la representatividad de los dirigentes”, así como “la crítica descarada, mentirosa y provocativa hacia las medidas sindicales”.

Para el sindicato, el cometido de estas acciones sería “generar un enfrentamiento entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados”, estrategia que “ha quedado demostrado en la realidad que no funciona y no funcionará: así lo demostró el último paro general convocado por el PIT-CNT y la heroica gesta uruguaya con más de 800.000 firmas”.

Luego, el sindicato señala que el pasado jueves, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, e el subsecretario Mario Arizti y “el propio presidente” de la república “cuestionaron junto a sus medios de comunicación serviles, las medidas sindicales de los trabajadores del puerto y el paro con movilizaciones de nuestro sindicato en obra UPM 2, desconociendo en algunos dichos la realidad, subestimando el papel de los sindicatos, culpándonos de desestabilizar la economía del país y de no aportar a soluciones”.

Así las cosas, los trabajadores sindicalizados del sector consideran que “es una lástima para la historia y el presente de nuestro pueblo que existan uruguayos que cuestionen una medida sindical de trabajadores que pretenden, entre otras cosas, defender la soberanía de nuestra nación o la mano de obra nacional”, y que, en contrapartida, “no se cuestione entre otras cosas la entrega del puerto a una empresa extranjera por más de 60 años, o que existan en una obra como la de UPM 2, empresas extranjeras que desconozcan las normativas, no contraten trabajadores uruguayos, no respeten las condiciones de seguridad e higiene poniendo en riesgo la vida de trabajadores y trabajadoras”.

En cuanto a esta última obra, cuestionan que “UPM no sea capaz de dejar obras sociales para localidades cercana” y aseguran que “al gobierno no le preocupa que todo lo que ingresa a esa obra no paga impuestos, mientras que en el último año y medio de pandemia hay sectores sociales que sí hemos aportado recursos para colaborar con la situación de los más afectados”.

En ese contexto, el Sunca se declara en “estado de alerta”, y manifiesta su decisión de “llevar adelante el conjunto de iniciativas que la situación reclaman, no descartando ninguna de las medidas a nuestro alcance”, como “ámbitos de negociación, paros, movilizaciones a nivel departamental y nacional”.