Siniestro múltiple con dos camiones y varios autos en anillo perimetral por caballo suelto
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 39. No hubo lesionados graves, pero nueve personas fueron atendidas en el lugar.
23.10.2025 17:20
Un siniestro de tránsito múltiple se produjo en la tarde de
este jueves en la ruta 102, el anillo perimetral, que involucró a dos camiones,
dos camionetas y dos autos.
Según comunicó Policía Caminera, el hecho ocurrió a la
altura del kilómetro 39 sobre las 14:50 horas.
No hubo lesionados graves, pero nueve personas fueron
atendidas en el lugar.
Uno de los camiones volcó. La causa del choque habría sido
el cruce de un caballo suelto por la vía.
Montevideo Portal
