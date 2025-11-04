Siniestro en Piriápolis: cómo evolucionan los dos sobrevivientes

Las autoridades continúan investigando el terrible siniestro de tránsito ocurrido durante la madrugada del domingo en los accesos al balneario Piriápolis, hecho en el que un joven de 18 años y su novia de la misma edad murieron. Ambos viajaban en el automóvil azul que se ve en la imagen, y que quedó literalmente debajo del otro vehículo involucrado.
El coche blanco era conducido por un joven de 22 años, quien llevaba como acompañante a una mujer de 24. Ambos sufrieron graves lesiones y fueron internados en cuidados intensivos.
Según consigna la emisora fernandina FM, la salud del joven conductor se encuentra estable, mientras que la mayor preocupación es la de su compañera, quien sigue grave y en CTI.
Mientras tanto, se analizan los registros y testimonios para establecer eventuales responsabilidades.
En ese sentido, fuentes del caso dijeron a Montevideo Portal que el VW Golf blanco circulaba aparentemente a alta velocidad luego de pasar una curva pronunciada en la que incluso hay un radar como reductor de velocidad.
Ante esto, salió rápido de la curva y pretendió pasar a otro vehículo pese a tener doble línea –lo que indica que no se debe sobrepasar en esa parte del camino.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]