Siniestro en Piriápolis: cómo evolucionan los dos sobrevivientes

Policiales

Las autoridades continúan investigando el terrible siniestro de tránsito ocurrido durante la madrugada del domingo en los accesos al balneario Piriápolis, hecho en el que un joven de 18 años y su novia de la misma edad murieron. Ambos viajaban en el automóvil azul que se ve en la imagen, y que quedó literalmente debajo del otro vehículo involucrado.

El coche blanco era conducido por un joven de 22 años, quien llevaba como acompañante a una mujer de 24. Ambos sufrieron graves lesiones y fueron internados en cuidados intensivos.

Según consigna la emisora fernandina FM, la salud del joven conductor se encuentra estable, mientras que la mayor preocupación es la de su compañera, quien sigue grave y en CTI.

Mientras tanto, se analizan los registros y testimonios para establecer eventuales responsabilidades.

En ese sentido, fuentes del caso dijeron a Montevideo Portal que el VW Golf blanco circulaba aparentemente a alta velocidad luego de pasar una curva pronunciada en la que incluso hay un radar como reductor de velocidad.

Ante esto, salió rápido de la curva y pretendió pasar a otro vehículo pese a tener doble línea –lo que indica que no se debe sobrepasar en esa parte del camino.