Siniestro en Manantiales: Policía incautó cocaína rosa en uno de los autos

El hallazgo ya estaba ingresado en la carpeta fiscal, pero no se detalla en que vehículo fue, dijeron fuentes de la investigación.

La Policía incautó dos envoltorios de cocaína rosada en uno de los autos involucrados en el siniestro en Manantiales, ocurrido el miércoles 4 de enero y en el que murieron dos mujeres argentinas.

Según informó este miércoles El País y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la investigación, en el acta de la incautación no se detalla en cuál de los dos vehículos fue encontrada la droga.

Por este caso hay una persona imputada, se trata de Nicolás Rocca, conductor del Volkswagen Nivus. La Justicia le prohibió salir del país por 45 días, mientras continúa la investigación. Las dos mujeres que murieron iban en un Ford Ka en sentido opuesto.

Por otro lado, Sebastián Robles, el fiscal que lleva adelante la investigación, solicitó las pericias mecánicas de ambos vehículos, algo que suele tener una demora de un mes para obtener los resultados.

Robles también está a la espera del examen toxicológico del conductor del auto que chocó contra el vehículo en el que viajaban las víctimas junto a dos amigas.

La declaración de Nicolás Rocca

Ignacio Durán y Pablo Donnangelo, abogados del hombre que conducía la camioneta Volkswagen, contaron este lunes que su defendido se quebró en la audiencia luego de que escuchara, en reiteradas ocasiones, referirse a su persona como “imputado”.

Durán reconoció también que Rocca “sostiene categóricamente” que no se cambió de carril. Incluso, sin quebrarse, “mostró oposición” cuando el fiscal comenzó a hablar sobre los hechos para pedir las medidas limitativas (que no corresponden con lo que contó su defendido) y marcó con señas detrás de cámaras que “él no había invadido de carril”.

Donnangelo, en tanto, fue consultado sobre por qué chocaron de frente cuando presuntamente los dos venían de la misma fiesta. El profesional dijo que eso está en el terreno de la “especulación”: “Tal vez ellas habían decidido dar vuelta a recoger a alguien más, tal vez se olvidaron de algo y allí es que toman la senda de regreso hacia donde habían salido, y allí se produce la colisión, pero es en el terreno de lo especulativo”, dijo.

Finalmente, el abogado comunicó que estiman que en unos 10 días su defendido sea dado de alta, pero que eso lo determinarán los médicos profesionales y también dependerá de su evolución.

La cámara que no funcionaba

Durán dijo a Montevideo Portal este lunes que están detrás de esa línea de investigación porque “es inadmisible” que en el lugar de los hechos haya una cámara y que se informe que “no estaba funcionando”.

Además, señaló que buscarán conocer más sobre el hecho: por qué no andaba, si no funcionaba hace tiempo, por qué no se arregló en tiempo y forma para las vacaciones, y una serie de interrogantes que tienen sobre el tema.

