Sindicato policial tras intento de expulsión del Pit-Cnt: “No nos fuimos, no nos callamos”

El Sindicato de Policía (Sifpom) emitió un comunicado este domingo luego de que en el congreso del Pit-Cnt se presentó una moción para que este gremio fuera expulsado de la central sindical.

La propuesta realizada por el Sindicato de Artes Gráficas (SAG) finalmente no prosperó, dado que Sifpom contó con 689 votos a favor y 228 en contra.

“No nos fuimos, no nos callamos y la unidad está más fuerte que nunca. Los espacios de construcción social no se abandonan se militan. Se cambian desde adentro. ¡Arriba Sifpom haciendo historia!”, escribió este domingo en Twitter la presidenta de Sifpom, Patricia Rodríguez.

En el comunicado se hizo referencia a lo ocurrido y se manifestó que el apoyo recibido fue el “reconocimiento de la gran mayoría de los sindicatos del Pit-Cnt, que gracias a ellos de una vez por todas quedó demostrado donde tienen que estar los trabajadores sin importar su orientación política, raza, religión, cultura o profesión”.

“Lo fácil era irse como pedían algunos, lo más valioso es quedarse y dar pelea adentro por los cambios que queremos. Nos toca un gran desafío por delante, estar como titulares en el secretariado ejecutivo, en la conducción del movimiento sindical”, se señaló en el documento.

