Sindicato de profesores criticó el documento de la coalición, que “plantea falsedades”

Política

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) dio este martes una conferencia de prensa en la que se criticó duramente el documento planteado por el Partido Nacional al resto de los integrantes de la coalición opositora para que sea firmado en las próximas horas.

Los dirigentes de Fenapes Alejandra Vespa, José Olivera y Marcel Slamovitz fueron quienes protagonizaron la conferencia de prensa y afirmaron que les preocupa el futuro de la educación pública en caso de que gane la oposición, liderada por una coalición que integra al Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente.

"Ellos plantean que el país se enfrenta a una emergencia educativa, cosa que no nos sorprende", dijo Vespa y añadió que desde la oposición se quiere instalar el concepto de "crisis" en la educación pública.

"Los trabajadores de la educación hemos planteado que tenemos dificultades pero que somos los primeros que ponemos allí el trabajo cotidiano para revertir estas dificultades. En esta propuesta plantean que una de las dificultades es el problema de inequidad y de calidad de aprendizajes. Inician planteando falsedades", manifestó Vespa.

En este sentido, Vespa señaló que en los últimos años hubo "ampliación de la cobertura de enseñanza", desde nivel inicial hasta el nivel terciario, incluyendo el universitario.

Vespa destacó que la mayoría de los estudiantes universitarios son los primeros en su familia en haber llegado hasta allí, número que asciende al 53,7 % de los alumnos. "Es algo que estamos dispuestos a defender", afirmó Vespa.

La docente dijo que la coalición es una "alianza neoliberal conservadora" que, a nivel pedagógico, no plantea "defender el nivel educativo y la formación de los estudiantes" sino "educar a través de las competencias", lo que sería "adiestramiento" para el futuro mercado de trabajo.

Además, Vespa señaló que "el único planteo que aparece" en referencia a ampliar la oferta educativa en los lugares "donde más necesitan una cobertura educativa" es el de crear nuevos liceos militares.

"La formación debe ser igualitaria en todos los lugares del país y posteriormente los estudiantes decidirán cuál es su vocación y camino a seguir", dijo en crítica a la creación de más liceos militares.

Por su parte, el dirigente Olivera dijo que "los acuerdos de cúpula no construyen políticas de Estado" y criticó duramente la inclusión de Cabildo Abierto en la coalición.

"Pablo Mieres y Ernesto Talvi cuestionaron las comisiones democráticas de Cabildo Abierto. Ahora, cuando lo decimos los trabajadores y los docentes somos fascistas", criticó.

Slamovitz, por otro lado, afirmó que desde la oposición "hay un desprecio a los trabajadores de la educación que es muy claro".

Además, el dirigente criticó el concepto que consideró que tiene la oposición sobre las materias como filosofía, literatura e historia. Así, Slamovitz consideró que según el concepto de parte de la coalición los estudiantes "no tienen derecho a tener literatura y filosofía, no tienen derecho a leer el Quijote".

"Dicen que hay que formar para el mundo del trabajo. No señores, hay que formar ciudadanos", señaló. Las declaraciones de Slamovitz hacen referencia a dichos, entre otros, de Luis Lacalle Pou, que en ocasión de una reunión con el PIT CNT se expresó en favor de las "habilidades STEM" (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en inglés).

"Ese quizás sea uno de los procesos más traumáticos, cómo cambiamos la forma de educar. Las famosas habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en inglés), el que no acceda a ese tipo de educación es como no saber contar, es como no saber escribir. Podrán saber literatura, filosofía e historia, pero en términos prácticos no van a tener acceso a trabajos de calidad, arrancan ya en condiciones de inferioridad en lo que hace a las oportunidades laborales", aseguró el líder nacionalista en aquella conferencia, que tuvo lugar en octubre.

Montevideo Portal