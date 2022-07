Sindicato de policías calificó de “show organizado” el acuerdo de efectivos en Parlamento

Locales

El Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac) emitió un comunicado este viernes que tituló “Agencia de publicidad sindical suma rubro cirquero”, que remite a la movilización que realizó un grupo de policías a las afueras del Palacio Legislativo y que culminó con el acuerdo con los legisladores de la coalición multicolor de dar un 2,5 % de aumento, sumado al ya dispuesto, tras las negociaciones de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

“Todos fuimos testigos de la movilización realizada el día de ayer por distintos dirigentes sindicales, que llamaron a concentrarse frente al Palacio Legislativo. Por suerte, el tiempo nos ha enseñado y reafirmamos no haber participado de ese show programado”, dice el texto, que considera que desde la semana pasada “se sabía del aumento que querían promocionar los representantes”, una información que ellos también tenían.

En este sentido, y teniendo en cuenta la pérdida salarial que vienen sufriendo a partir del 2020, acumulado en un 6 % total a enero de 2022 por la inflación, “no entienden” los motivos de los aplausos arriba del estrado en ese instante y que, por ética, los dirigentes sindicales de la policía “tendrían que haber renunciado inmediatamente”.

“En esto la memoria juega un papel muy importante, cuando pidieron el 22 % más IPC de aumento (se desconoce en base a qué) salieron en todos los medios de prensa y lo daban por concretado, cuestionaron lo negociado por COFE y lo acusaron de hacer una cláusula que nunca existió, hoy aplauden y pretenden tapar el sol con un dedo por un 2,5 % para el que no se sabe de dónde saldrán los rubros”, agregaron.

A continuación, opinaron que, para los dirigentes sindicales de la policía “objetivos, responsables y que no pretenden escalar a otro ámbito", “lo visto ayer no fue un apoyo a los funcionarios en materia salarial”, sino que un apoyo para “sacar de los pelos” a un gremio que “prometió una cosa y no le salió ni parecido”.

“Es obvio que, para este gobierno, dignificar el salario policial y generar condiciones dignas para los trabajadores no está en agenda, sí, para el personal superior. Desde este sindicato continuaremos recorriendo los despachos de todo legislador que quiera recibirnos y que esté convencido que el camino a la dignificación de la seguridad pública debería ser por una política de Estado”, concluye.

