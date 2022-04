Sindicato de la pesca niega que haya "escasez" de materia prima por medidas gremiales

Locales

El Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) emitió un comunicado en el que expresan que son "falsas" las declaraciones del presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), Juan Riva Zuchelli, donde "descaradamente atribuye a los trabajadores la falta de pescado para satisfacer el mercado interno en esta semana donde aumenta la demanda y el precio de los productos del mar".

"Dicho empresario posee el buque pesquero (B/P) Sopesca, B/P Kríos, B/P Albamar y B/P Quin Lian II, dos de ellos inoperativos desde mediados de enero por razones ajenas a los trabajadores, uno de los cuales en un mes acumula 6 roturas debido a las inaceptables condiciones de los mismos", expresa la misiva.

En el documento aclaran que "el mercado interno se sustenta casi exclusivamente desde la pesca artesanal, por medio de 600 barcas de pesca artesanal distribuidas solo a lo largo del Río de la Plata, más otras tantas distribuidas a lo largo del Río Uruguay".

"Su producto es el más fresco que puede adquirir el consumidor. Dicha flota no responde a grandes empresas industriales y no ha sido afectada por ninguna medida de paro que hayan efectuado los trabajadores por medio del sindicato. Otro gran porcentaje de producto que abastece el mercado interno es el pangasio importado, nos preguntamos por qué si tenemos disponible producto fresco de calidad, sólo lo exportamos. ¿Por qué abastecemos el mercado interno de productos de más baja calidad? Muchas veces haciéndolo pasar por otras especies como el lenguado, engañando así a la gente", afirman.

El gremio dice que "es falsa la escasez que se declara" desde la CIPU. A modo de ejemplo, citan en la misiva las cifras oficiales declaradas de "solo algunas empresas del sector", en las que muestran que, desde enero de 2022 hasta el 13 de abril de 2022, se exportaron 664 toneladas de corvina, 118 de merluza y 81 de pescadilla.

"Respecto a las medidas de paralización de la flota, cabe destacar que en ningún momento los trabajadores se han negado a trabajar, lo que si es real es la no explotación de los recursos pesqueros durante periodos cortos mientras se manifiestan conflictos de carácter inminente que han sido impuestos de forma consciente por los empresarios, es que ante estos atropellos de los derechos básicos fundamentales que ejercen las empresas contra los trabajadores y ante la falta de solución por parte de las autoridades en lo referente a lo laboral, el único camino que tenemos los trabajadores para frenar o revertir dichos atropellos es la medida de paro", manifestaron desde el sindicato.

"Los buques no son un centro de trabajo como cualquier otro, tienen sus particularidades, entre las cuales la convivencia es un factor determinante y excluyente. Es entendible que un grupo de trabajadores no se sientan cómodos conviviendo a bordo con un forastero que está de paso si él mismo no entiende ni respeta la herramienta sindical. Es allí donde no el sindicato, sino los trabajadores manifiestan su voluntad de no convivir a bordo con alguna persona en particular, que en algunos casos además de no acompañar la organización operan en contra de la misma en favor de los empresarios", sostuvieron.

"Habría que hacer una diferenciación entre tripulante y postulante a tripulante, donde el último debe a reunir requisitos excluyentes como el de mantener una sana convivencia a bordo, por lo tanto a nuestro entender, muchos no están en condiciones de embarcar en los barcos de la flota pesquera que tiene casi el 100% de afiliación sindical", agregaron.

En el final de la carta, invitan a "los empresaurios" a, "si se animan" que "por un tiempo dejen sus decorosos estilos de vida para sentir en carne propia las condiciones de trabajo y vivir con el salario que viven" las familias de los pescadores.