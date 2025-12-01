Política

Sin busto pero con placa en Montevideo: ANP resolvió homenajear con placa a Ho Chi Minh

Montevideo Portal

La Administración Nacional de Puertos (ANP) resolvió colocar una placa “con propósito destacar la importancia histórica como punto de escala del presidente Ho Chi Minh en 1912 durante su trascendental viaje de la liberación nacional”.

El documento indica que el lugar donde se colocará la placa es en la “terminal fluviomarítima de pasajeros, próxima a su acceso en el interior del hall principal”, tras la solicitud de la Embajada de la República Socialista de Vietnam en Argentina concurrente en Uruguay.

De acuerdo con la resolución, la “iniciativa propone fortalecer las relaciones bilaterales y preservar el legado histórico compartido”. “Estas propuestas colocan al puerto de Montevideo en un espacio de encuentro y cooperación entre naciones”, indica el documento.

Se prevé, según la resolución, que se coordine entre las partes y el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo el correspondiente acto protocolar para la colocación de la placa.

En un principio, la Cancillería había enviado a la Junta Departamental de Montevideo una carta en la que solicitaba la colocación de un busto del expresidente. Sin embargo, el tema causó polémica porque varios ediles de la oposición salieron al cruce de la cartera.

Uno de los que salió al cruce en su momento fue el diputado blanco Juan Martín Rodríguez, quien consideró que “los valores democráticos no se negocian”.

