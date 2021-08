Silva se mostró “dispuesto” a recibir propuesta ante inquietud por intervención en el IPA

Locales

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, se refirió a la preocupación expresada por el Instituto de Historia (IH) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) en torno al mural pintado en el costado del Instituto de Profesores de Artigas (IPA).

Silva afirmó, primero, que se trata de un homenaje “que la ANEP le ha querido hacer” al fundador del IPA, Antonio Grompone, y que fue aprobada por unanimidad en el Consejo Directivo Central (Codicen) en acuerdo con todos los actores involucrados.

En segundo lugar, “nos parece muy bien” que a partir de esa intervención realizada “exista esta manifestación pública”, dijo el titular de la ANEP a Montevideo Portal. A su entender, “como ciudadano, a uno le duele el deterioro de muchos edificios públicos, incluidos muchísimos centros educativos”.

En este sentido, manifestó que “sería bueno también pronunciarse sobre la fachada principal del IPA que realmente es una vergüenza cómo está”. El edificio histórico, “que ahora se dice que está afectado por esto”, está afectado desde hace décadas por una fachada “que ha sido utilizada para explicitar a través de ella sendas manifestaciones de cualquier tipo, incluso pegatinas”, argumentó Silva. Esto afecta al edificio, así como también a las expresiones de arte que allí conviven con la arquitectura.

Silva confesó que no obtuvo una comunicación personal de parte del IH y que “le hubiese gustado” para poder conocer y atender esta preocupación. Además, consideró que el uso de palabras en el texto difundido no fue el adecuado: “Dice que el retrato de Grompone se perpetró en la fachada lateral; ‘perpetrar’ está asociado a cometer un delito, y queda claro que eso no es así, que nosotros tenemos claramente una autorización, quien realizó esa fachada fue autorizado por la ANEP a llevarlo adelante”, aseveró.

De esta manera, se mostró dispuesto a recibir la respuesta “que consideren pertinente” desde el Instituto de Historia.

Ante las líneas finales del comunicado del IH, que solicitan a las autoridades de la ANEP “que reconsideren su iniciativa y se sumen a la labor colectiva que implica preservar el patrimonio nacional”, Silva mostró su concordancia. “Nosotros estamos tan comprometidos con eso que hemos establecido en nuestro presupuesto quinquenal presentado al Parlamento el año pasado toda una línea de recursos destinadas a la preservación de edificios emblemáticos e históricos, o sea que estamos alineados a eso, en el sentido que lo hemos propuesto antes que nos lo pidan, porque ellos piden una cosa que nosotros ya resolvimos en agosto del año pasado”, respondió Silva.