Silva aprobado por la Convención del PC: “Vinimos a dejar un pequeño país modelo”

Política

La Convención Nacional del Partido Colorado aprobó este sábado por 423 votos de 425 la fórmula Ernesto Talvi-Robert Silva para competir en las elecciones nacionales del 27 de octubre, con solo dos abstenciones. El ex consejero del Codicen manifestó "una alegría inmensa" al subir al estrado, ovacionado por los presentes.

"Vengo de una familia batllista, trabajadora, de Tacuarembó, que hizo mucho esfuerzo para que su hijo viniera a estudiar a Montevideo, y que nos enseñó que antes hay que ser buena gente y esforzarse mucho", comenzó diciendo el compañero de fórmula de Talvi, a quien agradeció por elegirlo para competir por la Presidencia.

"Ernesto y yo nos comprometemos a dejar el alma en la cancha, como dijo Jorge Batlle", afirmó Silva, quien entre los principios de su eventual gobierno destacó la justicia social, la movilidad social ascendente y la defensa de la democracia republicana.

"A nosotros de justicia social y de atender distinto al diferente nadie nos va a hablar porque tenemos credenciales históricas" en este sentido, exclamó. Incluso aseguró que su familia recibió asignaciones familiares que le permitieron "satisfacer muchas necesidades que de otra manera no hubiéramos".

El también profesor agradeció a los ex precandidatos Julio María Sanguinetti y José Amorín, de quienes destacó que "mantuvieron la llama encendida del partido". Silva aseguró que el PC "está unido y llega a la elección unido".

Entre otros de los principios del programa de gobierno colorado mencionó el derecho a la salud, a la seguridad social, a la vivienda digna, la seguridad y la educación.

Respecto del último punto dijo: "La educación pública fortalecida es la herramienta fundamental que nos hace libres. Vamos a trabajar por transformar la educación, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para que todos los uruguayos sean efectivamente libres y puedan optar".

"No nos podemos resignar a que 82% de los chiquilines del quintil más pobre tengan resultados malos en lengua o matemática, como recientemente se ha presentado", agregó.

Asimismo, llamó a los colorados a sentirse "orgullosos" del partido y "no dejarse amedrentar por los relatos armados", y también a "trabajar sin agravios". "De nosotros no puede salir el agravio", pidió.

"El que piensa distinto no es nuestro enemigo, es nuestro desafío. Respetamos a todos los uruguayos, piensen lo que piensen", reflexionó.

Respecto del candidato a la Presidencia, Ernesto Talvi, dijo que es "el mejor" de las opciones. "Pasó años diciendo lo que había que hacer, que acá pulula, pero ahora se remangó y quiere hacerlo y tiene los equipos para hacerlo", manifestó.

Talvi, por su parte, aseguró que Silva es "un compañero inmejorable" y "un hombre del interior que dedicó la vida a la educación".

También destacó la "fortaleza" del Partido Colorado, "el que la historia ha querido que sea el que más veces ha estado en el gobierno". "Ha sido el partido que más votos ha conseguido una y otra vez, el que ha reunido más voluntades y generado más esperanzas", señaló.

El economista habló durante varios minutos sobre la conformación de la fórmula y sobre la importancia de las cuestiones de género dentro de su fuerza política.

"No hemos conformado una fórmula presidencial paritaria, el asunto es más que opinable y el reconocimiento que importa no es decir que nos referimos a todos y a todas con un montón de letras ‘a'", sostuvo. "Nosotros no jugamos a respetar a las mujeres, las respetamos, porque para nosotros esto no es una moda, y sobre todo no nos subimos a las modas de corto plazo", esgrimió el candidato.

"Bajo esta bandera -dijo, señalando la bandera del partido- las mujeres no necesitan homenajes tontos ni juegos de lenguaje", acusó, y puso como ejemplos de logros del PC en esta materia al divorcio por sola voluntad de la mujer, el derecho al voto y la promoción del acceso a la educación para las mujeres.

"Que no nos vengan a enseñar a los batllistas practicar la igualdad entre mujeres y hombres", advirtió.

"Venimos para dejarle a nuestros hijos un pequeño país modelo", finalizó.