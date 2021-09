Sendic opinó que el gobierno defiende “intereses del sector más rancio de la oligarquía”

Política

El dirigente del Frente Amplio (FA) y ex vicepresidente de la República Raúl Sendic se refirió una vez más a la gestión del gobierno del actual presidente Luis Lacalle Pou. Tras criticar la suba de combustibles en una entrevista en RBC Piriápolis, el dirigente político dijo que el Poder Ejecutivo tiene un objetivo “bien definido”, que es “defender intereses del sector más rancio de la oligarquía”.

“El país está hoy gobernado por una coalición de partidos. A mí no me gusta decirle multicolor porque lo multicolor me parece atractivo y lindo. Es una coalición de derecha que viene con un objetivo bien definido, que es defender intereses del sector más rancio de la oligarquía nacional y los intereses extranjeros. Eso es absolutamente así”, dijo el ex vicepresidente en diálogo con Búsqueda.

Según Sendic, esto se puede ver con “datos concretos”, como el retiro de Ancap del negocio del abastecimiento de los barcos en las afueras del Puerto de Montevideo, algo que calificó como “un buen negocio” para el ente estatal. En esta línea, dijo que el ajuste de los combustibles “demuestran una voracidad recaudadora” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

“¿Cómo hace el que utiliza el combustible de forma intensa como los fleteros, transportistas, para establecer presupuestos de aquí hasta fin de año? Si tengo que pasarte un precio de fletes de aquí a fin de año, no puedo si no sé cuánto va a costar el combustible”, opino, al tiempo que calificó a la última rebaja que hizo el gobierno como “una tomadura de pelo”.

“Gobiernan para los malla de oro, como el propio presidente los definió, y los demás vamos corriendo atrás, recogiendo las migajas que van tirando y van quedando por el camino”, dijo Sendic.

En otros asuntos, según el semanario, el exjerarca de gobierno aseguró que pretende recuperar terreno perdido y volver a la militancia para que su lista (la 711) “ocupe un lugar de relevancia dentro del FA”.

En este proceso de regreso a la política, Sendic dijo que las sentencias judiciales que lo condenaron por delitos de abuso de funciones y peculado “son cosas que nos pasan a todos”.

“Todos tenemos golpes en la vida, a mí me tocó esto en la política, pero de repente tiene problemas en lo familiar, la pérdida de un ser querido, o dificultades en el trabajo, o problemas serios desde el punto de vista económico y me parece válida esta forma de ver las cosas. Los golpes los tomo como pruebas que la vida nos pone para saber si somos lo suficientemente fuertes. Yo lo tomo así y pienso que hay que mantenerse en pie y seguir adelante”, indicó.

Finalmente, el dirigente frenteamplista aseguró que el primer objetivo que tiene a nivel político es derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) a través del referéndum que lleva adelante la Comisión Nacional Pro Referéndum. Una vez que finalice eso, Sendic señaló que se comenzará un proceso donde “se vuelva a reconstruir el espacio social de los cambios en el Uruguay”.

“Necesitamos establecer alianzas entre Frente Amplio, los movimientos sociales, las ONG para que llene al Uruguay de esperanza otra vez. Esto que estamos viviendo no es nuestro destino”, finalizó el ex vicepresidente.