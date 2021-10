Senadores blancos acordaron con Ejecutivo “solución” para fideicomiso de asentamientos

Política

Luego de reunirse con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, los senadores blancos Carlos Camy, Jorge Gandini y Sergio Botana, afirmaron en rueda de prensa que se encontró “una solución” para garantizar fondos para el fideicomiso de asentamientos, tema planteado por el Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas.

Camy dijo en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12) que “siempre” hubo “objetivos comunes”. “Uno era atender incorporando un fideicomiso la situación de los asentamientos irregulares, que afectan a miles de compatriotas en nuestro país”, comentó.

El senador nacionalista señaló que se va a “mantener al Instituto Nacional de Colonización (INC) con los recursos necesarios para llevar adelante la tarea que tiene en su razón de existir y en su motivo de creación”. “Estamos muy contentos y seguramente mañana tendremos una reunión con nuestros compañeros de la coalición de gobierno para avanzar en lo que va a ser la votación, a partir seguramente de mañana a la tarde, de los partidos que restan”, añadió.

Camy no contó cuál es la solución, ya que esperará a hablar con el resto de los integrantes de la bancada que integran la coalición multicolor, en particular de Cabildo Abierto y el Partido Colorado, que habían expresado reparos en el tema.

“En el Partido Nacional hemos encontrado el acuerdo que estábamos buscando para que Colonización tenga los recursos que tiene que tener, que no pierda recursos, para que una propuesta principal del presidente de la república, relacionada con los asentamientos irregulares se mantenga, y yo le agregaría que también buenas noticias para colonos”, explicó el senador blanco.

Camy expresó que “los colonos van a tener instrumentos para trabajar, promover, desarrollar sus trabajos en las colonias, que hasta hoy no están”.

El pasado 15 de setiembre, en declaraciones a Valor Agregado de Radio Carve, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que “de otro (lugar) hay que sacar la plata´. La plata no abunda”.

“¿De dónde quieren sacar la plata?”, se preguntó el presidente, y respondió: “Esa es la fórmula que encontró el gobierno, que dicho sea de paso Colonización queda con US$ 15 millones de funcionamiento".

"Si se quiere un fideicomiso para solucionarle la vida a 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas, el dinero está ahí. El que vote a favor en el Presupuesto estará ayudando a estas familias y el que no vote, no. El que quiera fideicomiso para erradicar estos asentamientos tiene que votar esta financiación porque otra no hay", dijo el mandatario en rueda de prensa.

Guido Manini Ríos aseguró este martes que ninguna de las respuestas que recibió desde el Ejecutivo a su planteo “le convenció”. “Nosotros hicimos una propuesta y no me convenció ninguna respuesta de los economistas, por más títulos que tengan los economistas. el presidente me dice que sus asesores le dicen que no es viable. No es endeudar al país, es sacar una deuda que hoy al 7% y poner esta deuda con estos derechos especiales de giro al 0,05% entonces no se endeuda más. Es ahorrar el interés”, señaló entrevistado en Las Cosas en su Sitio, programa de Radio Sarandí.

Asimismo, el legislador dijo que “no está de acuerdo” con que se “contraponga” al Instituto Nacional de Colonización y a los asentamientos. “Que se diga es una cosa o la otra, si no sale de aquí no sale de ningún lado porque creo que son dos problemas muy serios y hay que atenderlos los dos”, indicó.