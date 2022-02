Semillas, “viento fresco” y futura visita: el intercambio entre Mujica y Gabriel Boric

Política

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, y el expresidente de la República José “Pepe” Mujica se vieron las caras este martes en una entrevista que realizó el programa Nada que perder de Radio M24 al mandatario electo en las pasadas elecciones chilenas. En el encuentro, que se realizó en formato de videollamada, ambos mandatarios se alagaron y manifestaron la importancia de luchar contra las desigualdades de los pueblos de América Latina.

Boric comenzó diciendo que se encontraron “un par de veces”, destacó que Pepe “es un referente” y que los consejos que da “fueron bien escuchados”. “Yo lo he dicho en muchos discursos acá en Chile. Avanzar paso a paso para no desbarrancarse, pero nunca dejar de subir esos escalones es un tema que tenemos permanentemente presentes como normas de conducta en nuestro desempeño político, así que muchas gracias, Pepe, por toda tu trayectoria que es muy importante para nosotros”, indicó.

Mujica, en tanto, tomó la palabra y expresó que “tiene confianza” en la capacidad de Boric, al que catalogó como un “viento fresco”, que tiene una visión “más abierta” del mundo progresista.

“Tú sabes, en la última campaña electoral en mi país tuve una discusión porque me ponían permanentemente el modelo chileno y resulta que no había semana que no cayeran dos o tres que pasaban por Montevideo y me venían a visitar, y todos me contaban su peripecia. Muchachos que estaban haciendo una carrera y cuando terminaban la carrera tenían una cuenta que iban a demorar 20 años pagándola y todo lo demás, y yo les decía no confundan el PBI con la realidad de la gente. A los pocos días estalló Chile”, sostuvo el expresidente.

“Una sociedad puede tener éxito económico y puede tener deudas sociales terribles, ese es tu trabajo por delante. Qué sentido tiene el crecimiento de la economía si no se le va al fondo de la sociedad y si la prosperidad no se reparte. Es como decir en la vida una multitudes vienen a sufrir. Parece que el destino de la vida, que la causa de la vida es sufrir y la causa de la vida es luchar por ser felices, pero la felicidad es global, social, necesitamos desparramar la felicidad porque al final hasta los propios acomodados terminan viviendo mal porque se va acumulando odio en la propia sociedad”, agregó.

A continuación, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) señaló que el reparto del crecimiento económico es “esencial” por la “enorme desigualdad” de nuestros tiempos y destacó que no es un problema de Chile, sino que de toda la civilización. “Dentro de poco los sapiens van a estar caminando por Marte y haciendo excursiones a la luna, y los sapiens están modificando las claves de la vida. ¿No podemos crear sociedades más justas, más llevaderas, para transformar la aventura de la vida, el milagro de haber nacido, en las ganas de vivir?”, se preguntó Mujica, al tiempo de que indicó que ese es el desafío: “Hay que repartir la prosperidad y ese es el desafío que tenemos por delante”, dijo.

“Te felicito y suerte que tenés las venas jóvenes porque te quedan muchas incomprensiones por delante porque cuando le pidas colaboración a los poderosos altruismos que llevamos adentro los humanos, queremos que paguen otros y en el fondo también hay una lucha por un cambio cultural, ¿moralmente no podremos ser un poco mejor los sapiens? Tenemos fantástico progreso tecnológico, ¿no podremos mejorarnos colectivamente un poco más los humanos y ser menos egoístas y un poco más solidarios con los demás?”, cuestionó.

“La lucha por una humanidad mejor, no solo más rica, sino mejor desde el punto de vista de la conducta humana porque hay una cuota de egoísmo que nos coloca la naturaleza como a todas las cosas vivas, toda cosa viva lucha por el vivir, pero somos solidarios, precisamos de los demás, no podemos vivir en soledad. El ser humano necesita el amparo de la sociedad y necesita el florecimiento de todos los individuos. Espero que buena parte de tu pueblo te comprenda y te acompañe, y recuerda: hay que dejar semilla por portentosa que sea la etapa de tu vida, la lucha es más larga que nuestra vida humana y por tanto es colectiva y hay que preocuparse de que la tarea y el afán de todos los días no se coma el porvenir. Los gobiernos se comen a los partidos, los gobiernos tienden a ahogarse burocráticamente y quedan los partidos, las fueras colectivas un poco al costado. Hay que gobernar, pero no matar lo que va a quedar después de ti y tu generación que son otros. Esta es la más difícil, cómo combinar, pero las cosas llevan su tiempo”, agregó.

A continuación, Mujica lamentó la presencia de la pandemia de covid-19 porque “quisiera estar” para darle un abrazo.

“Tengo 86, casi 87 años y me agarra un viento en contra y me pela, esto no tiene piedad. Me encanta la política, pero más me encanta la vida. Estaré siempre para ayudarte y he estado pocas veces en Chile y siempre que estuve era con susto, pero dijiste una cosa muy interesante: el acercamiento de ls pueblos latinoamericanos no puede depender de que un gobierno me guste o no me guste, primero están los pueblos y después están los gobiernos”, concluyó.

El mandatario electo respondió en primer lugar la cuestión de las “semillas” y dijo que él es parte de las semillas de Mujica. “Nos toca escuchar y aprender y te agradezco mucho el que nos digas y que nos invites a no cometer los errores que ustedes cometieron porque muchas veces la carga de las generaciones anteriores viene con el traspaso del miedo, y yo prefiero que venga con los traspasos de los fracasos en toda su realidad para poder aprender de eso y de cómo salir adelante, y no de los miedos”, sostuvo.

En tal sentido, reconoció que toma “muy en serio” los consejos que dio Mujica, reconoció que son parte de lo que lo guía para adelante y adelantó que tendrán la posibilidad de conversar cuáles fueron los errores que cometieron para poder “aprender de eso”.

“Así como en el resto de América Latina, dejaste semilla. Queremos conversar con esa semilla para construir juntos el futuro. Tus ideas y tu cariño va a trascender, pero que trascienda lo bueno y lo malo para aprender también de lo malo. Yo sé que no puedes venir al cambio de mando, pero espero yo poder ir para allá y pegarme una escapada a tu rancho, vernos y compartir un mate”, aseguró.

Finalmente, el expresidente uruguayo le agradeció por el tiempo y le pidió que “cuide el corazón, la moral y la presencia”, porque cuando se está “aparentemente arriba”, más que nunca, “no hay que olvidarse de los que están muy abajo”.

“Quienes pelean por la igualdad y que pelean por las desigualdades, tienen que expresarlo en todos los gestos de su vida”, concluyó.