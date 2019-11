Selva Andreoli: Bergara “fue un ministro de Economía que dejó pasar muchas cosas”

Política

En la jornada del miércoles, Daniel Martínez presentó a cuatro de sus eventuales ministros, en el caso de que sea triunfador en el balotaje del próximo 24 de noviembre.

En el marco del segmento la polémica del programa radial Para empezar el día (Radio Oriental) Selva Andreoli, maestra y bioquímica, criticó la designación de Daniel Martínez de Mario Bergara como ministro de Economía en un eventual gobierno del Frente Amplio y criticó su actuación como ministro durante el mandato del ex presidente José Mujica.

"Yo conozco a Mario Bergara bastante, es una persona muy inteligente, es una persona que razona políticamente. Lo conozco de la época del Partido Comunista, integraba la comisión del programa del Partido Comunista", recordó Andreoli.

Fue integrante del Frente Líber Seregni, luego se alejó del Frente Líber Seregni y se acercó mucho a Mujica. Hubo una época en la que ya no militaba con Astori ni era militante del equipo económico. Fue ministro de Economía en el gobierno de Mujica, durante los años después que dejó Lorenzo", añadió.

Andreoli señaló que Bergara fue un ministro de Economía que dejó pasar muchas cosas, que tiene que ver con el proceso que nos perjudicó a todos, de Ancap en adelante. Sobre todo en procesos vinculados al desfonde de Ancap, a los excesos de Alur, a las políticas del Fondes, que todos sabemos que fueron políticas equivocadas del gobierno de Mujica y que luego nos trajeron el famoso ajuste de enero de 2015".

"No me alcanza con que sea una persona inteligente y políticamente ubicada", agregó.

Por otro lado, se refirió a la composición del futuro Parlamento. "Casi el 80% de las bancas pertenecen a los sectores ultras del Frente Amplio, que no creo que sean la expresión del frenteamplismo tradicional ni del seregnismo. Y no creo que sean tampoco la expresión de la sociedad uruguaya".

"A mí no me alcanza que me quieran dar tranquilidad de continuidad. Conozco y tengo amigos que se fundieron con este gobierno, que tuvieron que cerrar sus microempresas", señaló Andreoli sobre el eventual ministro de Economía en un gobierno encabezado por Martínez.

"Recién ahora en el último período aparecen clausuras salvadoras, proyectos, reuniones con los microempresarios. Recién ahora se acuerdan que los tambos cerraron", criticó.

Por último, señaló que "si hay más continuidad de esta política económica, que no ha favorecido a la micro y pequeña empresa y si solamente vamos a favorecer las inversiones internacionales, prefiero otro equipo económico".