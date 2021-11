Sector de Gandini y Partido Independiente oficializaron campaña en defensa de la LUC

Política

El Movimiento por al Patria, que lidera el senador del Partido Nacional Jorge Gandini, dio oficialmente por iniciada este fin de semana la campaña en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

En un comunicado que fue difundido este sábado la Mesa Nacional del sector expresó: “Intensificar en todo el país la tarea militante de divulgación, explicación y defensa de la LUC bajo nuestro lema ‘La mejor forma de defender la LUC, es conocerla’; entendiendo este instrumento como una herramienta estratégica sustancial en los procesos de cambios ineludibles que en materia de seguridad, educación, economía y empresas públicas, entre otras, requería nuestro país y trajo nuestro gobierno”.

Además, Por la Patria conformó la Mesa Federal de la Juventud por la Patria, que consistirá en un órgano representativo y directivo formado por delegados de las diversas agrupaciones que conforman el sector.

En un comunicado realizado por La Juventud del Movimiento Nacional por la Patria se manifestó la intención de efectuar un congreso durante los primeros meses de 2022 y también el compromiso de “militar y defender los 135 artículos de la LUC”.

Por su parte, el Partido Independiente también hizo oficial este fin de semana su campaña en favor de la LUC bajo el lema “No al trancazo”.

En entrevista con Telemundo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, expresó que “la columna vertebral de la LUC lo que contiene es una serie de cambios que los uruguayos decidieron hace dos años impulsar”.

“El mero hecho de cuestionar 135 artículos sobre ocho o nueve temas están demostrando que lo que quieren es trancar al gobierno. Y lamentablemente se hace con propuestas engañosas, haciéndose decir a la ley lo que no dice. Se habla de privatización, no hay; se habla desalojo exprés, no hay; se habla de afectación del derecho de huelga, no hay afectación del derecho de huelga. La idea es generar una especie de caricatura de gobierno neoliberal y de derecha que no es”, dijo el ministro.

Sobre el Frente Amplio, Mieres agregó que “sigue teniendo un problema de digestión desde que perdió”.

“Hay una suerte de dificultad para aceptar que la ciudadanía votó un cambio y que está impulsándose ese cambio. En su tiempo tendremos la oportunidad de evaluar cuando terminé el gobierno”, sostuvo.

El presidente @omarrerreca del PI dió inicio a la #JuntaFederal y expresó su deseo de "que esta junta sea una expresión de solidaridad y trabajo" pic.twitter.com/nt9WFxUBeO — PartidoIndependiente (@pindependiente) November 14, 2021

