Política

Sector de Cabildo Abierto que apoyaba a Radaelli se integra al Partido Colorado

Montevideo Portal

La agrupación Movimiento del Transporte (lista 819), que integraba Cabildo Abierto, anunció que se sumará a las filas del Partido Colorado.

En un comunicado, señala que el viernes próximo se realizará la presentación oficial en la casa del Partido Colorado.

La agrupación integraba el sublema Espacio de los Pueblos Libres, que estaba liderado por el militar retirado Eduardo Radaelli. Al abandonar Cabildo la semana siguiente de las elecciones departamentales de mayo, el espacio quedó sin partido madre.

Por otro lado, en las listas cabildantes de las últimas elecciones nacionales la agrupación figuraba como “Movimiento Familia del Transporte”.

El Espacio de los Pueblos Libres salió de Cabildo tras varios episodios de roces, principalmente con su líder, Guido Manini Ríos.

“Ya en aquel 2019 comenzaron a asomar algunas señales de intentos por adueñarse del partido o de desviar su rumbo original, aquel por el cual había sido fundado. Pero fue, sin duda, a partir de 2020 cuando el camino comenzó a alejarse claramente del trazado por el Movimiento Social Artiguista”, aseguró el espacio entonces.

