Sector de Asociación de Productores Lecheros lamentó rechazo de propuesta para elecciones

Opción 2021, un sector de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), realizó una carta donde lamentó profundamente la decisión de la actual comisión directiva de la asociación que rechazó su propuesta de efectuar elecciones descentralizadas en las diferentes oficinas zonales de la asociación.

En este sentido, expresaron que están convencidos de que, en el marco de la pandemia de covid-19, la propuesta presentada no tendría "ninguna oposición de las autoridades", de la misma forma que no tuvo oposición del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) sobre la postergación de la Asamblea General del año pasado en forma semi presencial. "Simplemente en este caso, no se hizo la consulta sobre nuestra propuesta", señala la carta.

"Es para nosotros un principio democrático básico facilitar y promover la participación del mayor número de socios posible en las próximas elecciones, reafirmando la representatividad de la Directiva electa", agrega.

Finalmente, dicen que entienden que la propuesta que presentaron, además de aumentar la participación de más socios, "prioriza la salud de todos", evitando las aglomeraciones y los traslados innecesarios.

"Esperamos que las actuales autoridades de ANPL revean su posición", concluye el texto.

