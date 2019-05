Se viene el invierno y donando un abrigo ayudamos un montón

Locales

Hay varias empresas, equipos de fútbol o fundaciones que colaboran con una causa noble: donar ropa y abrigo para quienes necesitan durante el frío invierno.

MONTEVIDEO SHOPPING LANZA EDICIÓN 35ª. DE LA CAMPAÑA DEL ABRIGO



Montevideo Shopping lanza la 35a. edición de la Campaña del Abrigo, la iniciativa de asistencia a las personas de menos recursos más longeva de nuestro país, que en su historia ya superó las 500 toneladas de ropa y alimentos con destino a varias instituciones, que se benefician del aporte solidario de los uruguayos.

Esta campaña cumple 35 años de vida en forma ininterrumpida, apelando a la solidaridad y desprendimiento de clientes y amigos, quienes año a año donan prendas de abrigo y de uso general, ropa blanca y alimentos no perecederos.

Este año, la iniciativa comenzará el lunes 13 de mayo y se extenderá hasta el día 31 de este mes, con el objetivo de superar el éxito obtenido en la edición del año pasado, en la cual se recibieron cerca de 20 toneladas de ropa y 220 kilos de alimentos no perecederos.

Como es costumbre las donaciones y aportes se destinan al Hospital Pereira Rossell, Hospital Maciel, Centro Morell, al Hogar de Ancianos Piñeyro del Campo y al Centro de Promoción por la Dignidad Humana (CEPRODIH).

Trabajarán junto a nosotros, como siempre, el grupo de clientas y amigas tejedoras, las cuales año a año retiran lana para luego entregar tejidos realizados a mano para ser donados. Este año además se las invitó tejer y donar prendas con destino a la Campaña "Pequeños Abrigos", de la Asociación de Padres de Prematuros, (AUPAPREM)

Otro elemento tradicional de la Campaña del Abrigo es la posibilidad de acceder gratuitamente a todas las funciones del Movie del 26 de mayo, antes de la hora 14, presentando en boletería abrigos o alimentos no perecederos para donar.

La Campaña del Abrigo es organizada por Montevideo Shopping y Manos del Uruguay. Cuenta además con el apoyo de La Tele, El País, Océano FM, Movie, Quinro, UPostal, Arredo, Espacio Aroma, Lapataia, Starbucks y WTC Montevideo Freezone.

CIRCOMEDIA

Como cada año, del 2 al 31 de mayo, Circomedia será sede de recaudación para la Campaña del Abrigo 2019.

De lunes a viernes de 16.00 a 22.00 hs y sábados de 12.00 a 18.00 hs, estaremos recibiendo tus donaciones de ropa de abrigo para hombres, mujeres y niños.

Se reciben gorros de abrigo, bufandas, frazadas, guantes, camperas, pantalones, zapatos, medias, y cualquier ropa que sea de abrigo. Por favor, no envíes toda la ropa que no uses. No aproveches para liberarte de cualquier tipo de ropa ya que solo saldrán las cajas que contengan ropa para abrigar a las personas. Si nos envías cualquier tipo de ropa solo harás más lento el trabajo de quienes clasificaremos las prendas.

Diferentes refugios de adultos del circuito de distribución del MIDES y centros para niños recibirán las donaciones recaudadas en Circomedia.