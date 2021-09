Se hicieron 75.117 abortos legales desde que se aprobó la despenalización en 2012

Política

Desde que fue aprobada la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2012, y hasta diciembre de 2020, se realizaron en Uruguay 75.117 abortos.

En 2020 fueron 10.425 las mujeres que realizaron consultas con la intención de interrumpir el embarazo y 9.915 (el 95%) decidieron terminar el proceso, según datos que surgen de un pedido de informes realizado por las diputadas del Frente Amplio Micaela Melgar, Inés Cortés, Margarita Libschitz, Camila Pérez y Dayana Pérez, y que publicó este lunes El Observador.

Los números presentados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) señalan que aunque hubo un aumento durante los primeros años en que se aplicó la ley, a partir de 2019 se dio un descenso que continuó en 2020.

En 2018 fueron 10.373 los abortos legales practicados en el país -el año con mayor cantidad-, mientras que en 2019 se llevaron adelante 10.210 y 9.915 el año pasado.

En 2013, el primer año que la normativa fue aplicada, se hicieron 7.171 abortos y fue el año con menos interrupciones de embarazo.

En 2014 hubo 8.537, en 2015 fueron 9.362, en 2016 9.719 y en 2017 se dieron 9.830 casos de interrupción voluntaria del embarazo. Según el MSP, los “servicios IVE mantuvieron su funcionamiento habitual” durante la emergencia sanitaria.

“Las consultas IVE se consideran una urgencia y se mantuvo el funcionamiento de los servicios y la presencialidad durante la pandemia covid-19. El MSP alertó a los prestadores de salud para que mantengan el acceso y la prestación del servicio sin cambios”, señala el documento al que tuvo acceso Montevideo Portal. Los datos discriminados por el MSP indican además que en 2020 el 49% de los abortos se hicieron en instituciones públicas y el 51% en prestadores privados.

En ese año, las que más casos de interrupción del embarazo demandaron fueron mujeres de entre 20 y 30 años (2.793 casos en total).

A su vez, desde el Área de Salud Sexual y Reproductiva se indicó que no hubo reportes respecto a la prolongación de los tiempos de espera para las consultas y que no hubo denuncias de usuarias que no haya podido acceder a la IVE por demora en el acceso a la prestación, que hayan derivado en que se sobrepasaran los plazos legales.

Sin embargo, se aclaró que se carece de una base de datos que sistematice las denuncias y tras un recuento manual se encontraron los casos de dos usarías de ASSE.

Objetores de consciencia

El pedido de también solicitó la información sobre la cantidad de profesionales de la salud declararon la objeción de conciencia para intervenir en un aborto.

En Montevideo, el prestador con más objetores es el Círculo Católico, donde el 88% de los ginecólogos de guardia y 73% de los de policlínica hicieron la declaración.

En el interior, en el caso del Hospital de Melo, el de Colonia y el de Mercedes el 100% de los médicos de guardia y de policlínica declararon la objeción de conciencia.