Se esperan lluvias este jueves y un marcado descenso de la temperatura desde el viernes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió sus perspectivas meteorológicas para los próximos 10 días, según las cuales se prevén precipitaciones entre el jueves y el viernes de esta semana, con mayores acumulados al sur del territorio, mientras que el viernes se esperan lluvias únicamente al norte del río Negro.

Durante el jueves 29 y el viernes 30 de setiembre se prevé el pasaje de un frente frío que ingresará por el suroeste del país y se desplazará en dirección noreste, seguido de un sistema de alta presión que se mantendrá en el territorio hasta el viernes 6 de setiembre.

Desde el sábado 31 de agosto hasta el lunes 2 de setiembre no se prevén precipitaciones. El martes 3 de setiembre hay probabilidad baja de lluvias escasas en la región sur. Desde el miércoles 4 hasta el viernes 6 de setiembre no se esperan precipitaciones. Finalmente, no se descartan lluvias el sábado 7 de setiembre.

Respecto de las temperaturas, para este jueves se prevén máximas de entre 28 y 30°C para el norte del río Negro y de entre 20 y 22°C en el sur, con mínimas de entre 16 y 17°C en todo el país.

Luego se prevé un marcado descenso de las temperaturas hacia el viernes, con mínimas entre 3 y 6ºC y máximas entre 16 y 18ºC en el norte, que se mantendrán hasta el 5 de setiembre, y una baja amplitud térmica en el sur, con temperaturas entre 9 y 12°C.

En el sur las temperaturas continuarán descendiendo y hacia el sábado 31 se espera que las mínimas se ubiquen entre 5 y 7ºC y las máximas entre 11 y 14ºC, que se mantendrán hasta el lunes 2 de setiembre. Durante el martes 3 y el miércoles 4 de setiembre se destaca la baja amplitud térmica, con valores entre 6 y 10ºC.

Finalmente, se espera un leve aumento de las temperaturas hacia el sábado 7 de setiembre.

En cuanto a los vientos, durante la mañana del jueves 29 de agosto el viento será del norte con intensidades entre 20 y 40 km/h y valores superiores en la región costera. Luego, se prevé una rotación al sector sur con intensidades entre 20 y 30 km/h que amainarán hacia el domingo 1º de setiembre.