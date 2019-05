Sartori en Miami: “Creo que voy a ganar esta interna y también la elección general”

Política

El precandidato nacionalista fue invitado a su paso por Miami por la cadena CNN a participar del programa Conclusiones, donde fue entrevistado por el periodista Fernando del Rincón. En la charla, habló sobre las razones que lo llevaron a presentarse como candidato, las ventajas que le da haber llegado sin antecedentes políticos, y sus principales propuestas, entre ellas, la creación de 100 mil puestos de trabajo.

Durante la entrevista, Sartori volvió a remarcar que hoy en día la preocupación más grande de la gente es la falta de empleo. "Se han perdido 50 mil puestos de trabajo en los últimos años. Nosotros tenemos una propuesta, un objetivo, que atiende a esa preocupación principal, porque eso es lo que quieren los uruguayos hoy", dijo, según informa un comunicado de su equipo de campaña.

Para lograr su objetivo, lo que propone el precandidato es revertir muchas políticas que ha implementado el Frente Amplio en los últimos años "que han asfixiado a las empresas con impuestos y que las ha retraído en toda integración internacional".

En cuanto a aquellos que critican su propuesta sobre la generación de empleo, Sartori fue contundente: "Cualquier candidato a presidente de mi país, debe tener un plan para generar por lo menos 100 mil puestos de trabajo. Todos los que han dicho que no se puede, se descalifican solos", sostuvo.

El precandidato nacionalista también se refirió a quienes lo tildan de no tener experiencia en la política. "En muchos aspectos me dicen que no tengo experiencia política y yo a veces digo ´por suerte´, porque si hacemos las cosas diferente, seguramente podemos lograr algún resultado diferente", dijo.

Una de las primeras cosas que hice al empezar mi carrera política fue un recorrido muy grande por Uruguay en el cual simplemente preguntaba. Una de las cosas que preguntaba era si les parecía bien que alguien como yo, que soy lo que soy, se tirara a presidente del país, pudiéndole aportar ciertas cosas y teniendo otras cosas que no conoce. Y todo el mundo dijo que quería gente joven, gente nueva, gente con ganas y pasión, y que no estuviera contaminada por el mundo político, que viniera a aportar algo nuevo", manifestó.

Para Sartori, esa falta de experiencia en la política profesional no es un hándicap, sino que, por el contrario, le da cierta libertad. "Puedo hacer esta carrera política sin compromisos, sin tener que deberle favores a nadie. Yo nunca viví de la política y creo que no haber vivido de la política ni necesitar vivir de la política es bueno para tomar algunas decisiones, llegado al gobierno, que son necesarias", explicó.

El precandidato también fue consultado sobre el hecho de no haber votado nunca en Uruguay. En relación con eso contestó: "Uno no deja de ser patriota o de vivir las realidades de su país por estar viajando o trabajando afuera como le pasa a mucha gente. Yo creo que lo importante también es rodearse bien y escuchar", sostuvo.

En cuanto al crecimiento que está teniendo dentro del Partido Nacional, Sartori dijo que "es normal que a alguno le pueda molestar", debido a que están en una competencia interna, pero que él llegó a Uruguay para tratar de -con el apoyo de la gente- solucionar los problemas de su país. "Me parece que las críticas generan falta de unidad, y nadie vota por un partido en el cual todos se pelean y no termina estando unido por el bien del país", aseguró y dijo que lo que siempre buscó "fue la aprobación de la gente y no la aprobación del sistema político".

"Creo que en vez de enfocarse en cuál es el problema de otros candidatos es mejor enfocarse en propuestas, en cosas positivas que podríamos aportar. Yo siempre he tratado de hablar de la mejor manera de quienes están compitiendo conmigo dentro del Partido Nacional porque mañana deberemos trabajar en equipo una vez que la gente decida dentro de 30 días. Yo espero ganar esta interna, creo que voy a ganar esta interna y no solo la interna, también la elección general si seguimos trabajando de esta manera, la de plantear una política muy enfocada en resolver los problemas", concluye el comunicado.