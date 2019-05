Sartori dio su visión tras el cruce entre Martínez y Lacalle Pou por el tema impuestos

Política

En el marco de una gira por el departamento de Florida, el precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Juan Sartori, aseguró que en un eventual gobierno una de las principales medidas será "bajar los impuestos para atraer inversiones y mejorar los ingresos de los trabajadores".

Sartori se refirió al cruce de opiniones de Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez, quienes expusieron visiones opuestas sobre el tema de los impuestos. "Hay un candidato que dice ‘no sigamos así, hay que seguir subiendo los impuestos, porque es la manera de terminar con el déficit fiscal'. Y la gente no da más, todos lo sabemos. Los comercios, las empresas, los trabajadores, ya nadie da más de tarifas más altas e impuestos más altos", indicó.

"Hay otro candidato que dice ‘bueno, no los vamos a subir pero no los podemos bajar'. Y yo creo que es al revés, si no bajamos los impuestos rápidamente no va a haber ninguna motivación para invertir, las empresas van a seguir cerrando y no se van a poder generar esos puestos de trabajo que necesitamos", afirmó.

El líder de Todos por el Pueblo, aseguró que piensa diferente que ambos precandidatos "en muchos aspectos" y que va a hacer las cosas "de manera totalmente diferente" y atribuye esto a que no viene de la política tradicional.

"Entonces vamos a llegar sin mochilas, sin facturas del pasado, sin compromisos asumidos, para integrar nuestro país al mundo desde el primer día, volver a traer esas inversiones que tanto faltan y reorganizar una administración, que todos vemos en todos los ámbitos, que es un gran desastre en todo lo que vemos en términos de resultados", concluyó.