Sartori: "Las políticas del FA están destruyendo empleos en todo el país"

Política

Sartori: "Las políticas del FA, que están destruyendo empleos en todo el país, siguen vigentes y no piensan cambiarlas".

El senador electo por el Partido Nacional y líder del movimiento Todo por el Pueblo, Juan Sartori, continúa la recorrida por el país junto a los senadores nacionalistas, a pocas semanas del balotaje. Este viernes estuvo en Tacuarembó en donde se refirió a la importancia de la coalición y al programa en común entre los partidos.

"Ese documento que tenemos, no tiene una base ideológica partidaria, son respuestas concretas que funcionan en el mundo a los problemas que tenemos en el Uruguay. Lo vemos hoy cuando salieron los nuevos números de desempleo: ya llegamos al 9,5% de desempleo. Las políticas del Frente Amplio, que están destruyendo empleos en todo el país siguen vigentes y no piensan cambiarlas de 5 años para adelante", afirmó.



Y agregó: "Acaban de nombrar exactamente al mismo equipo que es el responsable de esas políticas de subir impuestos al sector agropecuario que todos vemos cómo terminó, de seguir aislándose ideológicamente de todo el mundo con el cual comerciamos, con el cual tenemos oportunidades de mandar nuestros productos. Lo que el Frente Amplio acaba de decir es que van a hacer exactamente lo mismo. Y eso lo único que genera hacia adelante es más desempleo", sostuvo.



Dijo que de ser electos, el próximo gobierno recibirá una tasa de desempleo de 10%, pero que gracias al programa en conjunto con la coalición, tienen propuestas para sacar adelanta al país. "Primero hay que tener un país competitivo, en el programa está cómo vamos a bajar las tarifas eléctricas para que sea más barato vivir y producir en nuestro país. En el programa está cómo vamos a negociar para bajar los aranceles que le permitirán a nuestra industria tener más ventas y empezar a contratar nuevamente. Yo creo que ahí está el sentido común de lo que hay que hacer y por eso es que la gran mayoría de los uruguayos votaron por el cambio, votaron porque saben que esto ya no funciona", indicó.

Opinó que un gobierno encabezado por el Partido Nacional, apoyado por la coalición y con un rumbo claro como el que se establece en el programa va a hacer que se reviertan los grandes problemas del Uruguay como la seguridad, el desempleo y la economía.

"Mucha gente nos dice que estaba desmotivada pero con esta perspectiva de cambio quizás empieza a invertir y a trabajar de vuelta. El sector agropecuario está claramente esperando que cambien las políticas de gobierno para poder plantar más y desarrollarse", dijo.



Y adelantó: "Yo creo que esas cosas van a empezar a cambiar hasta antes de asumir el gobierno porque la gente va a empezar a saber que hay propuestas claras que se van a implementar y eso le permiten empezar a tomar decisiones distintas que las de hoy que son achicar, cerrar o irse".