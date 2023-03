Sanguinetti y diputados de coalición y el FA integraron coloquio sobre reforma jubilatoria

Política

La agrupación Federación Batllista del Partido Colorado (PC) realizó un conversatorio sobre el proyecto de reforma de la seguridad social en el que participó el expresidente Julio María Sanguinetti, junto con el director de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), Fernando Rodríguez Sanguinetti; el prosecretario de asuntos políticos de Montevideo del PC, Juan Martín Jorge; y los diputados Conrado Rodríguez (PC), Martín Sodano (Cabildo Abierto), Pedro Jisdonian (Partido Nacional) y Sebastián Valdomir (Frente Amplio).

Según comunicaron desde la organización del evento, todos los participantes coincidieron en que la reforma “es necesaria”.

Sanguinetti destacó la realización de la actividad que permitió reunir a políticos para hablar de ese tema. Y aseguró que “todos” están de acuerdo en que “la seguridad social necesita cambios”.

“Es más difícil el cómo que el qué”, sostuvo el actual secretario general del PC.

En tanto, el director de la Caja de Profesionales, Fernando Rodríguez, explicó que, a pesar de lo que se piensa, “los profesionales no cobran más que el resto, ni tampoco cobran lo que aportan de jubilación en ocho años”.

“Aportamos de una tabla de fictos que se fijó hace 70 años y hoy ya no es adecuada. Es una Caja en la que el Estado no ha puesto un peso en 70 años. No han habido salvatajes, nunca”, afirmó.

Según dijo, los aportes se calculan sobre sueldos fictos “que no cobra la gente y por eso no lo pueden pagar”.

“El aporte del BPS es el 15% del salario real que recibe la gente, pero en la Caja de Profesionales se estima que si uno tiene determinados años cobra tal salario, y no es así”, informó.

Rodríguez explicó que los ingresos de la Caja “van bajando” y que el problema empezó en 2007. Una de las causas, sostuvo, fue la reforma impositiva.

“Los profesionales pasan a aportar, además del adicional del Fondo de Solidaridad, el IRPF [Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas] y el Fonasa, más el ficto para la jubilación. Por eso muchos se empezaron a desafiliar, a declararse en no ejercicio, o a trabajar en negro”, indicó el director de la Cppju.

Además, expresó que los profesionales “no pueden seguir aportando por valores fictos”.

Por otro lado, Juan Martín Jorge, prosecretario de asuntos políticos de Montevideo del Partido Colorado, dijo que la reforma es necesaria y que es algo que se asegura desde el anterior gobierno por parte de quien era el ministro de Economía, Danilo Astori.

“Este Gobierno lo vuelve a afirmar. Tenemos que sí o sí ir por una reforma. Es un hecho que se va a dar en el corto plazo, pero lo difícil es el cómo. Porque en este tema se nos va la jubilación, los aportes de años y el sacrificio de muchísimo tiempo de profesionales y trabajadores. Esto es un tema de matemática. La longevidad está a la vuelta de la esquina, y vivir 100 años está a la vuelta de la esquina. La buena noticia es que estamos a tiempo de hacer la reforma, no estamos a la corridas”, afirmó.

Jorge, escribano de profesión, se refirió también a la posición de la Caja Notarial de no acompañar la reforma así como está planteada.

“La Caja Notarial en 2019 reformó su situación y se adelantó a esta reforma. Por eso los escribanos pasamos de aportar del 15 al 18,5% de lo que marca el arancel. Van tres años, covid de por medio, y por ahora hay resultados positivos, por lo que resultaría lógico esperar a ver cómo seguimos. Hasta el momento llevamos dos años de superávit. Resulta ilógico volver a reformarla y, según los expertos, la Caja Notarial tiene salud hasta la década del 40”, contó.

En tanto, el diputado Sebastián Valdomir por el Frente Amplio, coincidió en que “es importante partir del hecho de que sí, todos compartimos la necesidad de una reforma previsional”.

Sin embargo, explicó que se trata de un proyecto “específicamente de jubilaciones y pensiones, muy importante en su temática, pero no es un proyecto integral de seguridad social”.

“En una sociedad como la nuestra, que está en una serie de cambios bastantes importantes, debería mirarse en su conjunto algunos problemas que en los últimos 30 o 40 años no se han podido resolver satisfactoriamente, como la tasa de informalidad en el mundo del trabajo; el desempleo juvenil por encima del desempleo promedio nacional; la desigualdad salarial entre hombres y mujeres trabajadoras; y la grave situación de la pobreza infantil que duplica la pobreza promedio nacional”, sostuvo, y agregó: “Tenemos que seguir invirtiendo, sobre todo en aquellos sectores más desfavorecidos que de alguna manera se ven impactados con la vulneración de derechos”.

Por último, el diputado blanco Pedro Jisdonian expresó que el objetivo con la reforma es que el trabajador pueda tener la certeza de que cuando se configure la pensión jubilatoria “va a poder cobrar una jubilación”.

“Es un tema que tiene que reunirnos a todos en buscar una solución que sea favorable, porque acá nadie se ve beneficiado con que esta ley no salga. Y, como en toda reforma, lo que trae aparejado son cambios”, aseguró Jisdonian, que agregó que no se está planteando “nada descabellado”.

“No estamos planteando un esfuerzo que vaya en contra de la salud de los trabajadores. Al contrario, lo que estamos haciendo a tiempo es ir en esa línea. No es un problema que pueda dilatarse, tenemos que darle al trabajador la certeza que va a cobrar una jubilación”, recalcó.

La actividad se llevó a cabo en el atrio de la Casa del Partido Colorado, ubicado en Andrés Martínez Trueba 1271 y la entrada fue libre para todo público.