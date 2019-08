Sanguinetti dice que Manini “no quiere integrar el gobierno” y que votarlo es “inútil"

Política

El ex presidente Julio María Sanguinetti dijo este lunes que es "inútil" darle un voto a Cabildo Abierto y su candidato, Guido Manini Ríos, porque él mismo se "excluyó" del próximo gobierno al anunciar que no hará acuerdos con los otros partidos.

En palabras que dio en un acto del Partido Colorado, que recogió Radio Uruguay, Sanguinetti remarcó que el ex comandante en jefe del Ejército dice que no hará acuerdos: "En una palabra, renuncia al mecanismo de ayudar a la gente".

El ex mandatario señaló que es el propio Manini el que dice que no se sentará al diálogo, y que no es que el resto de la oposición lo expulsa.

"Eso es malo para él, para el sistema, pero lo tenemos que decir con todas las letras y con todo el respeto al general: usted resolvió esto, está en su derecho, pero sepa quienes lo van a votar que es un voto inútil, un voto perdido, porque alguien que se presenta en la elección y dice 'yo no voy a integrar al gobierno', le está dando un mensaje a la gente", dijo.

Manini dijo hace algunos días a Montevideo Portal que no tiene intenciones de "acoplarse a ningún proyecto político de otros partidos ni a formar una coalición con nadie".

"Yo no estoy pidiendo que me inviten a ningún lado. Es una discusión media boba si me van a invitar o no me van a invitar", expresó el excomandante en jefe del Ejército.

Sin embargo, Manini señaló que "todo el mundo percibe cuáles son" los problemas del país y aseguró que en este sentido podrá encontrar coincidencias con los partidos tradicionales, por lo que "será más fácil acordar en determinadas áreas".

"Pero hoy por hoy nosotros no hablamos de coalición, no tenemos interés de integrarnos a ninguna coalición", sentenció.

Asimismo, declaró que no va a negociar "por cargos en el gobierno".

