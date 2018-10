Sanguinetti definirá su candidatura después del verano

Política

El ex presidente Julio María Sanguinetti retomó con fuerza su actividad política. En pocos meses, además de recuperar el liderazgo de un sector se posiciona como precandidato a la Presidencia de la República.

El ex mandatario confirmó la versión que dio en Dirigentes el ex colorado Fernando Amado, sobre que intentó apoyar a Talvi y Talvi no quiso y además dijo en declaraciones a Informativo Carve que no comprendió por qué Talvi se negó a su compañía con la excusa que no quería grandes estructuras y sí aceptó el apoyo de Adrian Peña y Ope Pasquet.

La precandidatura de Sanguinetti volvió a estar arriba de la mesa este jueves, luego que el diario El País confirmara que el ex mandatario se definirá a principios de marzo.

Fuentes allegadas al ex presidente dijeron a Montevideo Portal que efectivamente el sector tendrá candidato propio y que el apoyo de Sanguinetti a Talvi está descartado.

Consultado por Informativo Carve sobre su candidatura Sanguinetti respondió: “No voy a hacer tan obsceno de decir que no lo están proponiendo. En lo personal no tengo ningún apuro. (…) Vendrá el verano, haremos la pausa necesaria. Cuando dije que no aspiraba a ser candidato lo dije hace 18 años, porque no quería que digan este viejo no dejó espacios, yo dejé espacios. Pero el hecho es que apareció Bordaberry, que fue una candidatura importante, Bordaberry se consolidó y en su mejor momento resolvió que no iba a seguir”, afirmó.

Sanguinetti dio que tiene dos aspiraciones concretas: que el Partido Colorado sea decisivo desde el punto de vista electoral y avanzar en la formación de una coalición para gobernar el país.

Montevideo Portal