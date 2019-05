Sanguinetti: “Hoy tenemos un Estado hipotecado”

Política

"No hay conciencia real de esto, que el propio doctor Vázquez y el ministro Astori están reconociendo: que hay una crisis de seguridad social, que este año tuvo que poner arriba de siete puntos de IVA y 750 millones de dólares del IASS", dijo Sanguinetti en la sede del Partido Colorado tras presentar las conclusiones de sus ideas para el gobierno del año 2020, según recoge el noticiero Informe Nacional, de Radio Uruguay.

Para el ex mandatario, dicha crisis "nos lleva a una situación de riesgo sobre el sistema, un riesgo sobre el que no hay una conciencia real, de una situación económica que se puede deteriorar si no se hace lo que hay que hacer para reequilibrarla", dijo.

"Hoy no estamos en situación de quiebra, pero sí estamos con un estado hipotecado", afirmó.

Tas la reunión con sus equipos de trabajo, Sanguinetti reivindicó "el rescate de las grandes ideas en general" y lamentó que "este es un país en el que se están discutiendo anécdotas, no grandes ideas y el debate del futuro es el de las ideas".

En ese sentido, señaló que se trata de "rescatar la esencia del Partido Colorado, que es la responsabilidad del Estado. Por eso hablamos de recuperar el equilibrio fiscal y reformar la seguridad social, y no hacerla nuevamente pasto de la demagogia".