Salones de fiestas replicó al MSP sobre “injerencia” en derecho de admisión a no vacunados

“El Ministerio de Salud Pública (MSP) no aprueba protocolos, sino que realiza recomendaciones sanitarias en base a la evaluación de riesgo de cada actividad”, así señala un acta que emitió la cartera de salud referida a las normativas de fiestas y espectáculos, y que publicó el diario El Observador este sábado.

Firmada por el director general de Salud Pública, Miguel Asqueta, el acta se emitió en respuesta a una petición del abogado Hoenir Sarthou, en representación de padres menores de edad y organizadores de eventos, reclamando por la discriminación a personas no vacunadas.

Además, el documento -consignado por el diario- señala que son los organizadores de los eventos quienes deciden en base a las recomendaciones que hace la secretaría de Estado. “El MSP no tiene competencia para intervenir en relaciones entre particulares”, añade.

En respuesta a lo publicado por el matutino, la Asociación de Salones de Fiestas del Uruguay (ASFU) emitió un comunicado en el que explicaron que al conocer dicha acta emitieron una carta al ministerio para pedir que se “aclaren ciertos aspectos”.

“(La carta fue acusada de recibo al día siguiente. Recién el martes 5 de octubre el Dr. Asqueta se comunicó telefónicamente y ahí nos manifestó que la parte jurídica del MSP iba a realizar una declaración con los puntos que nosotros entendíamos generan confusión en la población y en nuestro propio sector. Lamentablemente dicho comunicado no salió a la luz y con la nota mencionada del diario es que decidimos salir a puntualizar ciertos conceptos”, señala el texto.

Los salones de fiestas entienden que es incorrecto decir que el MSP “no aprueba recomendaciones” porque, de hecho, “es así”: “Si bien es cierto que desde el día uno, fue ASFU la que presento un protocolo para comenzar a trabajar allá por agosto del año 2020, el mismo tuvo varias revisiones del MSP donde justamente se limitaban cosas como el tipo de evento, baile, la duración, el aforo, etc”, afirman.

“Decir entonces que el MSP no tiene injerencia es mentirle a la población y faltarle el respeto a todo un sector que está paralizado y sufriendo las consecuencias de la pandemia como ningún otro. Hay que tener claro que en aun con los protocolos vigentes hay muchos trabajadores de eventos que no han vuelto a la actividad”, agregan.

Asimismo, expresaron que en todas las reuniones que mantuvieron ambas partes por temas de protocolos o autorizaciones, Salud Pública “fue tajante al prohibir actividades y aforos”. También aclararon que desde su sector se acercó “infinidad de protocolos” porque en la desesperación por trabajar pusieron mucha “creatividad y estudio” para poder hacer eventos de formas diferentes.

No obstante, destacan que todos esos protocolos “tenían que pasar el filtro del MSP” y que en su mayoría “la respuesta fue un rotundo no”. “Si eso no es tener injerencia entonces no entendemos que es”, acotaron.

“En una parte del texto de la respuesta citada por el Dr. Sarthou dice ‘los organizadores de los eventos son los que deciden en base a las recomendaciones, si realizan eventos o fiestas con población vacunada o con población mixta. El MSP no tiene competencia para intervenir en relaciones entre particulares’. Este punto se lo mencionamos en la carta al Sr. ministro (Daniel) Salinas, los organizadores de eventos transmitimos las opciones a nuestros clientes, opciones que NOS impone el MSP. El MSP nos autoriza a realizar baile SOLO con población vacunada, no nos ‘recomienda’ tal cosa”, indican.

La organización entiende que “no es la primera vez” que se da este tipo de “malentendidos”, que “no hacen otra cosa que generar molestia y problemas entre quienes desean realizar un evento y los establecimientos donde se realizan”.

“No nos ha sido fácil tratar con el estado, sus tiempos no son los tiempos que el sector necesita, sus respuestas a temas particulares como este, o problemas de comunicación entre el MSP y las comunas departamentales para aclarar temas de protocolo han sido siempre un palo en la rueda en el proceso de retomar las actividades con ‘normalidad’”, dicen en el comunicado.

“Desde A.S.F.U. lamentamos este episodio y esperamos que el MSP se expida como debe y aclare que no son recomendaciones las que realiza, sino que son claramente las condiciones en las cuales podemos o no realizar los eventos”, concluyen.

