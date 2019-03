Salgado denunció “cambio de reglas de juego” por parte de emisoras de tarjetas de crédito

Locales

El presidente de Cutcsa y de la Cámara de Transportes del Uruguay, Juan Salgado, acusó este lunes a una empresa emisora de tarjetas de crédito y por duplicar el precio que cobran por boleto emitido "sin consultar": "Hay un cambio de reglas de juego", señaló el empresario.

En declaraciones a la prensa, Salgado dijo que la cámara "comprobó" que hay emisores de plásticos que, sin comunicarles a las empresas, enviaron liquidaciones "con aumentos que van en más del 100% de lo que estaban cobrando".

Según dijo Salgado a El Observador, en 2018 se acordó que estas empresas cobrarían 0,85 % del precio del boleto urbano que fuera adquirido por cualquier STM asociada a una tarjeta de débito o crédito. Esta comisión fue asumida por las empresas, dijo Salgado, que comentó que el 70 % de los boletos urbanos se pagan de forma electrónica.

El empresario remarcó que la comisión de las empresas fue aumentada al 2, 50 % "sin consultar" a los actores.

"Yo no quiero llegar a la conclusión de que esto es 'me porto bien un poquito, hasta que agarro al cliente y después el precio lo manejo yo'", lanzó el empresario, molesto.

Salgado dijo que cree que "no se actúa así": "Este es un país serio, desde el presidente de la República hasta acá. Siempre se habla con seriedad. No se pueden cambiar las reglas de juego sin comunicar en un tema tan sensible como este, que puede significar una carga en el precio del boleto", deslizó.

"Ahora no son más los trabajadores, no es más la Intendencia, no son más las empresas, ahora resulta que estamos de rehenes de estas empresas. Yo no quiero llegar a esa conclusión", repitió.

Montevideo Portal