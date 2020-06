Sacerdote argentino hizo un exorcismo para expulsar al coronavirus del país

Curiosidades

El hecho tuvo lugar el pasado jueves en la Catedral de Paraná y fue protagonizado por el vicario general de la Arquidio´cesis local y párroco del templo, Eduardo Tanger.



En dicha jornada, el religioso presidió una ceremonia con motivo del 207º aniversario de la localidad, según informara Diario Uno. Debido a las medidas sanitarias vigentes por la pandemia, la celebración se llevó a cabo en el exterior del templo y no se hizo la acostumbrada procesión de la imagen de la Virgen del Rosario.

En medio de la ceremonia religiosa, el párroco sorprendió a los presentes con su anuncio: "Ahora hacemos un exorcismo".

"Te expulso, pestífera epidemia del coronavirus, por Dios Padre, omnipotente; por Jesucristo, su único hijo; por el Espíritu Santo, que procede de ambos, para que te alejes rápidamente de nuestros campos, pueblos, ciudades, de nuestros hogares y no permanezcamos más en ellos, si no que te vayas a otro lugar en el cual no puedas hacer daño a nadie", recitó Tanger.

Y añadió: "Para que a cualquier parte donde vayas, seas expulsada y acabes de día en día y desaparezcas de tal manera que no se encuentren más rastros de vos en ningún lugar".