SCJ investigará el accionar de las juezas que trabajaron en caso de Rosana Batista

Locales

Las juezas están bajo investigación porque presuntamente no exigieron la detención de la expareja de Batista cuando este no acató la orden judicial.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) analizará el accionar de las juezas Natalia López y Paula March durante los días previos a que sucediera el crimen de Rosana Batista, quien fuera asesinada por su expareja en el departamento de Artigas.

Desde la SCJ confirmaron a Montevideo Portal que el organismo solicitó información a las juezas que intervinieron en el asunto (López mientras duró la feria judicial y March, quien era la titular de la sede donde se radicó la denuncia por violencia doméstica) y que los ministros analizarán el tema.

La duda sobre el accionar de las juezas nace por el hecho de que Batista había radicado una denuncia de violencia contra su expareja y López impuso allí una medida cautelar para el agresor de no acercamiento a menos de 500 metros de la víctima.

Además, se le impidió la comunicación durante al menos 180 días y se ordenó una pericia psicológica al indagado y un informe social del hogar, lo que no constó en el expediente judicial.

En cambio, se denunció que el indagado incumplió con las medidas, ya que mandó audios y mensajes de texto al celular de la hija de ambos y, ya terminada la feria judicial, March reiteró el cumplimiento de las medidas. En este sentido, existe el registro policial de que el denunciado fue advertido de que debía cumplir con las medidas.

Un mes y pocos días después la mujer fue hallada muerta dentro de su casa con una herida de bala en el tórax y junto a ella estaba el cuerpo de su expareja, que se suicidó con un disparo en la cabeza.

En definitiva, la SCJ investigará el accionar de las juezas debido a que el hombre no cumplió con las medidas cautelares y, sin embargo, no se intensificaron las medidas, ya que no se lo detuvo ni se le colocó una tobillera electrónica.

Montevideo Portal