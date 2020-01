SAQ se ilusiona con tener representación en Consejos de Salarios tras reunión con Salinas

Política

Neder Beyhaut, vocero del gremio, dijo que con las nuevas autoridades la “representatividad no va a ser un problema conflictivo”. “El (nuevo) Poder Ejecutivo entiende que los representantes somos nosotros”, comentó.

Las futuras autoridades del Ministerio de Salud Pública, el ministro Daniel Salinas, y el subsecretario, José Luis Satdjian, se reunieron este martes con los diferentes sindicatos de la salud: lo hicieron con representantes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), la Federación de Médicos del Interior (FEMI) y de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).

Una de las noticias más destacadas se dio en el encuentro con el SAQ, un gremio que disputa con otros sindicatos y con el actual Gobierno la representatividad.

Según declaró a la salida el vocero de este gremio, Neder Beyhaut, hubo un "grato encuentro" con el que se "augura" el "fin de la conflictividad".

"Vimos una muy buena receptividad, creo que vienen tiempos distintos que en principio serían tiempos de buena relación y sería volver a los viejos tiempos como antes del 2012 cuando nosotros, el sector anestésico quirúrgico, los representaba el SAQ y los problemas se solucionaban", declaró.

Beyhaut comentó que espera que se "termine la conflictividad", aunque señaló que "podrían aparecer otros aspectos".

"Por lo menos nos impresiona que no va a existir el aspecto de la representatividad, no va a ser un problema conflictivo que no era un tema menor", indicó.

"Creemos que el Poder Ejecutivo entiende que los representantes somos nosotros, y por tanto nos corresponde intervenir en la búsqueda de soluciones de nuestro colectivo, o negociar las instancias en las que se traten temas inherentes a nuestros sectores", añadió.

Beyhaut enfatizó que durante estos años se "boicotearon" las posibilidades de que el SAQ integrara los Consejos de Salarios, y comentó que el Gobierno actual argumentaba que el SMU era la "institución más representativa" del área.

"También en la norma está que existen los subgrupos, por ejemplo. Acá nunca se quiso aplicar, esa es una posibilidad o la posibilidad de firmar los acuerdos directamente con las empresas, esa posibilidad también está y siempre existió. Lo que pasa es que fueron boicoteadas esas posibilidades", dijo.

"Pero no olvidemos que ellos todavía no son la autoridad, simplemente fue un acto de buena voluntad de ellos y también por supuesto de nosotros de dialogar y de construir un espacio de diálogo y de solución de los problemas", concluyó.

Montevideo Portal