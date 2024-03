Rusia lanzó el “mayor ataque reciente contra la industria energética” en Ucrania

El ataque ruso de esta madrugada con cerca de 90 misiles y más de 60 drones contra diversos óblasts de Ucrania es el más grande lanzado recientemente por Rusia contra el sector energético ucraniano, según declaró el ministro de Energía del país atacado, German Galushchenko, en sus redes sociales.

“El enemigo está llevando a cabo el mayor ataque reciente contra la industria energética ucraniana”, escribió Galushechenko a primera hora de la mañana del viernes. El ministro agregó que “el objetivo” ruso “no es sólo dañar, sino intentar provocar de nuevo un colapso a gran escala del sistema energético del país”.

Galushchenko hacía referencia a la campaña de ataques masivos rusos contra las centrales eléctricas y térmicas ucranianas que a partir de noviembre de 2022 dejó sin electricidad durante semanas a millones de ucranianos.

“Desgraciadamente, ha habido impactos en infraestructuras de generación y en sistemas de transmisión y distribución de varias regiones”, dijo el ministro, que agregó que los proyectiles rusos cortaron una de las líneas que dan suministro eléctrico a la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y bajo control de las fuerzas de ocupación rusas.

Galushchenko informó de cortes de electricidad en varias regiones del país como consecuencia del ataque. Los trabajadores del sector eléctrico, explicó, trabajan para restablecer el suministro lo más rápido posible. Una de las zonas afectadas es la ciudad nororiental de Járkov, cuyas autoridades han informado de que la urbe se ha quedado sin luz.

En un mensaje sobre el ataque de anoche, el presidente Volodímir Zelenski había revelado que los proyectiles iban dirigidos contra centrales eléctricas, líneas de transmisión y contra una central hidroeléctrica. Zelenski había pedido el jueves a sus aliados más sistemas de defensa antiaérea para que Ucrania deje de ser vulnerable a los ataques aéreos rusos.

La empresa pública a cargo de esta última infraestructura ha confirmado que uno de los proyectiles ha impactado en la mayor central hidroeléctrica de la región de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania.

Según la empresa, Rusia busca “crear un nuevo desastre ecológico” golpeando las infraestructuras de la central y la presa de la que se alimenta con agua.

El fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, dijo que hay reportes preliminares de tres muertos y más de 15 heridos en dos regiones y que la central hidroeléctrica más importante del país, la Dnipro HPP en Zaporiyia, se vio afectada por los ataques.

“Una de las líneas eléctricas que alimentan la central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor central nuclear de Europa, quedó cortada. La instalación ha estado bajo ocupación enemiga durante más de dos años, sin que el agresor haya tenido en cuenta el riesgo nuclear. Otras instalaciones energéticas en varias regiones del país resultaron afectadas”, señaló.



“El régimen criminal está intentando una vez más desencadenar una catástrofe ambiental y privar a los ucranianos de electricidad para crear condiciones inhabitables. Las ciudades de Kharkiv, Odesa, junto con las regiones de Vinnytsia, Donetsk, Khmelnytskyi, Lviv, Sumy, Poltava, Kirovohrad e Ivano-Frankivsk fueron el objetivo... Rusia está devastando todo a su paso. Debemos detener al agresor; de lo contrario, no sólo Ucrania sino todo el mundo libre estará en peligro”, apuntó.



