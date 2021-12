Judiciales

Ruglio en Fiscalía: “Hay cosas que se vieron en redes que quizás no se tuvieron que ver”

El presidente de Peñarol aseguró que la institución tiene la “tranquilidad” de que si algo no salió bien “no se hizo a propósito”.

El presidente del Club Atlético Peñarol, Ignacio Ruglio, brindó una rueda de prensa tras haber declarado ante la Justicia, luego de que el fiscal de Flagrancia, Fernando Romano, citara al plantel aurinegro, específicamente a los jugadores e Ignacio Ruglio. Asimismo, Mauricio Larriera, Pablo Bengoechea, Darío Rodríguez fueron citados como testigos.

Ruglio sostuvo que el fiscal realizó preguntas pertinentes, queriendo “corregir” algo que le “parece bien”. “Los mensajes que salgan desde los clubes deben ser cuidadoso y nosotros poniéndonos a las órdenes de la justicia”, dijo el presidente de la institución carbonera en declaraciones consignadas por Telemundo.

Consultado sobre si le sorprendió el llamado del fiscal Romano, Ruglio respondió que es la Justicia y que “no tiene ni que sorprenderlo ni no sorprenderlo”. “Si la justicia te llama tenés que venir y dar las explicaciones. Cualquier acción que tomemos nosotros tiene una caja de resonancia y tenés que estar a disposición. Estuvimos reunidos y venimos a ponernos a las órdenes”, reiteró.

El presidente de Peñarol no quiso contar de qué se les preguntó en esta instancia, pero adelantó que tiene que ver con “corregir” algunas cosas “que pasaron toda la vida”, como son los cánticos contra la parcialidad rival. “Como la comunidad más grande del Uruguay sabemos que tenemos que estar a la altura”, dijo.

Los periodistas presentes le preguntaron si Peñarol analiza sanciones para los jugadores que protagonizaron los cánticos ofensivos, Ruglio respondió negativamente. “El club no analiza nada, hoy se pone a la orden”, indicó.

“Vamos a quedar a instancia de lo que él (por el fiscal Romano) recomiende y diga. El otro día era una fiesta privada y hay cosas que se vieron en las redes que quizás no se tuvieron que ver. Lo que quedó con el fiscal va a quedar ahí adentro. Tener la tranquilidad de que si algo no salió bien no se hizo a propósito”, concluyó.