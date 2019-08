Rodearán el Palacio Legislativo a caballo en defensa de las jineteadas

Locales

La Coordinadora en Defensa de las Jineteadas organiza una movilización para este domingo en defensa de las jineteadas bajo la consigna "sí a las jineteadas como deporte nacional". Este sábado se realizará una concentración en La Tablada y desde ahí partirán unos 2.000 hombres a caballo para el domingo "rodear el Palacio Legislativo".

Por su parte, la Coordinadora para la Abolición de las Jineteadas en Uruguay informó que mantuvo una reunión con la Intendencia de Montevideo por este asunto y que allí se les informó que aún no se ha conformado la comisión para tratar el tema en la Junta Departamental.

No obstante, señalaron que la resolución de la IM es que no se van a realizar jineteadas hasta que la JDM se expida sobre el tema, por lo cual si no se conforma la comisión no habrá jineteadas en el Prado en 2020.

CAJU va a solicitar una reunión con los ediles. "La abolición es necesaria, es urgente y tiene que ser ahora. No hay medias tintas con ese tema", afirmaron.