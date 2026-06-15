Rocha: Niño de 11 años fue internado por sospecha de meningitis; está en CTI

Un niño de 11 años fue trasladado este lunes desde el Chuy, departamento de Rocha, al CTI pediátrico del Sanatorio Mautone de Maldonado tras presentar síntomas compatibles con meningitis, informaron autoridades sanitarias de Rocha.

El menor, que concurre a la Escuela Nº 28 de Chuy, había estado en contacto con otro caso de la enfermedad, y comenzó a manifestar síntomas que encendieron las alertas de los equipos médicos.

El director departamental de Salud de Rocha, Daniel Núñez, explicó que el niño presenta una "alta sospecha de enfermedad meningocócica", con fiebre y púrpura; por lo que se resolvió su traslado a un centro con cuidados intensivos pediátricos.

“Se trasladó al CTI del Mautone porque son pacientes que potencialmente pueden evolucionar a la gravedad rápidamente”, señaló el jerarca, en nota consignada por Subrayado.

Núñez aclaró que el menor respira por sus propios medios y que actualmente se encuentra estable, aunque requiere vigilancia permanente, debido a que este tipo de cuadros puede agravarse en poco tiempo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado mediante estudios paraclínicos que se trate efectivamente de un caso de enfermedad meningocócica.

De todas formas, como medida preventiva, se inició el tratamiento profiláctico de las personas que mantuvieron contacto estrecho con el niño, mientras se aguardan los resultados de los análisis correspondientes.