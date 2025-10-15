Robaron la única joyería de Tariras y se llevaron más de $ 200 mil en relojes y bombillas

Montevideo Portal
Tres delincuentes rapiñaron en la madrugada del pasado lunes una joyería en Tarariras, en el departamento de Colonia, de donde se llevaron mercadería valuada en alrededor de $ 200 mil.
La dueña de la joyería aseguró a Montevideo Portal que el hecho ocurrió sobre la hora 4:00, cuando tres personas en moto rompieron los vidrios del local comercial y robaron más de 20 relojes con puñales de oro y plata, así como bombillas de oro y plata. Luego de que los ladrones violentaran el establecimiento, las alarmas comenzaron a sonar, por lo que los vecinos alertaron de manera inmediata a los dueños.
Las primeras informaciones arrojaron que los delincuentes eran tres hombres. Las autoridades investigan el caso y debieron pedir el acceso a las cámaras de seguridad del Banco República, ubicado enfrente a la joyería, debido a que el local rapiñado no cuenta con cámaras de videovigilancia.
El local comercial robado cuenta con más de 65 años de experiencia y se ubica sobre la calle Bacigalupe. Se trata de una empresa familiar, donde trabaja la dueña y una empleada.
