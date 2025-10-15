Contenido creado por Mateo Aguerre
Robaron la única joyería de Tariras y se llevaron más de $ 200 mil en relojes y bombillas

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado lunes en Colonia. Las autoridades investigan el hurto.

Tres delincuentes rapiñaron en la madrugada del pasado lunes una joyería en Tarariras, en el departamento de Colonia, de donde se llevaron mercadería valuada en alrededor de $ 200 mil

La dueña de la joyería aseguró a Montevideo Portal que el hecho ocurrió sobre la hora 4:00, cuando tres personas en moto rompieron los vidrios del local comercial y robaron más de 20 relojes con puñales de oro y plata, así como bombillas de oro y plata. Luego de que los ladrones violentaran el establecimiento, las alarmas comenzaron a sonar, por lo que los vecinos alertaron de manera inmediata a los dueños. 

Las primeras informaciones arrojaron que los delincuentes eran tres hombres. Las autoridades investigan el caso y debieron pedir el acceso a las cámaras de seguridad del Banco República, ubicado enfrente a la joyería, debido a que el local rapiñado no cuenta con cámaras de videovigilancia.

El local comercial robado cuenta con más de 65 años de experiencia y se ubica sobre la calle Bacigalupe. Se trata de una empresa familiar, donde trabaja la dueña y una empleada.

